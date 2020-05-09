“人渣”儿子活埋高龄瘫痪母亲 被埋母亲担心儿子进监狱

母亲节临近，在不少人积极地为母亲准备礼物、献上祝福的同时，却有儿子嫌弃母亲是个累赘，找了个废弃墓坑，将79岁高龄的瘫痪母亲倒进去埋了!

5月2日，58岁的马某用手推车拉走瘫痪在床的母亲，找了个四下无人之处，将母亲倒入废弃的墓穴中并用土埋上，并向家人谎称将母亲送去了亲戚那里。

5月5日，马某的妻子张某报警称，自己的婆婆被丈夫拉走后至今未归。警方介入后，通过审讯马某得知真相，并迅速解救已经被困了3天的老人家。好在老人被活埋数天，除了缺氧，并无其他大碍。而犯罪嫌疑人马某因涉嫌故意杀人罪被当地警方依法刑事拘留。

事实上，在马某12岁时母亲改嫁，留下他由叔父抚养长大。之前老人一直和小儿子生活，去年因小儿子生病无法照顾她，才搬到马某家，由他进行照顾。

俗话说，久病床头无孝子，可不过数月时间，马某就已经忍受不了自己瘫痪的母亲！根据马某的自述，他的作案动机是因为母亲生活不能自理，经常大小便失禁，导致家里臭烘烘的，他的心理压力也很大，就有了活埋母亲的念头。

为人父母或身为子女，都很难想象得出，亲儿子能够活埋了自己的亲生母亲，还是靠着儿媳妇报警才救回了老人。所以到底谁才是亲生的呢?!

可就算是这样，病床上的老母亲在得知儿子被逮捕后，表示很担心儿子，不希望儿子被判重刑。甚至有村民透露，老人为此自称是她自己爬进坑里去的。

面对欲杀害自己的儿子，老人仍然要坚决袒护儿子。让人看了，既觉得不值，也觉得无语。

早有很多先例告诉我们，受到父母的宠溺、在父母眼中永远长不大的那个孩子，很可能会长成弑亲的恶魔。

2017年5月，在陕西省渭南市就发生了一起骗保弑亲的案件。小杨从小在父母的宠爱中长大，靠着父母省吃俭用念了大学。谁知出社会后，小杨屡遭不顺，觉得是自己没钱被人看不起，竟萌生出了杀人骗保的恶毒念头。

他将买来的亚硝酸盐拌入牛肉中，打算让父母吃下。但疼爱儿子的两位老人不舍得吃肉，又把肉夹给了儿子。一计不成，小杨又借着倒水的的名义，将亚硝酸盐掺入水中，眼睁睁地看着父母喝下。之后，为骗取保金，还伪造了煤气中毒的现场……

除此之外，还有河南开封一男大学生周某某因父母不给钱买房，竟两次“活剥”父母；为骗40万保额去买房，四川自贡的白付莲将拾荒的老母亲电死；北大学生吴谢宇自称要替母亲解脱，杀死丧偶后独自抚养他长大的母亲……

这一桩桩令人发指的案件，带给我们的不应该只是震惊与难过，而更应该指向更深层次的问题——家庭教育的失败：

1.过于溺爱

虽然已经是老生常谈，但看看每年多少起“熊孩子”的新闻，就知道家长过分溺爱孩子的问题从未停止过。

孩子是父母的掌中宝，疼爱孩子是天经地义的事情。但凡事都有一定的界限，如果过于溺爱和顺从，可能会毁掉孩子的未来。

2.缺乏感恩教育

一个理解父母的付出，懂得感恩的孩子，才至于长成“白眼狼”。但出于心疼孩子、一心学习等原因，很多父母都不给孩子做点事报答自己的机会，哪怕是洗碗、捶背等小事都不肯让孩子做。

但情感是双向的，父母要让孩子知道他们对家庭的付出，同时也要让孩子有所回报。要知道，哪怕是父母的好，也不是理所应当，应该得到孩子的感恩与反哺。拥有一颗感恩的心的孩子，才可以成为正直、善良的人。

羔羊跪乳，乌鸦反哺。弑亲永远是人们最不想看到的一类案件，法律的重判会惩罚这些已经犯下罪行的人，但我们也要用家庭教育来构建和谐的亲子关系，彻底扼杀这类事件!

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