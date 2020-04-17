台湾一少年被喊外号，怒扔美工刀竟意外扎死同学

据台湾媒体报道，3月20日，台湾南投县发生一起悲剧，一名少年被同学丢出的美工刀扎中颈部左侧动脉，当场失血送医后被宣告不治。目前，台湾警方正在侦办这起案件。

少年怒扔美工刀，同学颈部中刀不治身亡

据了解，失手杀人的少年姓刘，是一名初三学生。平常放学后，他经常和隔壁班一位姓李的男同学一起离校，途中聊天、喝饮料，然后各回各家。

3月20日，他们俩放学后却在饮料店前发生争吵，似乎是刘姓学生不满李姓学生一直喊绰号讥笑他，竟拿出一把美工刀向李姓学生丢了过去。没想到的是，丢出去的美工刀正巧扎进了李姓学生左侧颈动脉上。李姓学生当场失血被紧急送医，抢救无效后死亡。

校方表示，凶手和死者尽管在不同班级就读，但却是很好的朋友，他们每天放学后都一起结伴回家。两人在校外因嬉闹发生争执，继而发生意外，校方得知这消息后，感到震惊和遗憾。

现场目击者表示，当时围观群众曾劝两人不要争吵，不料刘姓学生竟掏出美工刀，将李姓学生的衣服划破。李姓学生回怼道：“拿刀了不起啊！”结果，刘姓学生将美工刀朝对方丢去，正巧扎进李姓学生左侧颈动脉上。目击者还透露，当时地上有一大滩血迹，触目惊心。随后，围观群众拨打急救电话叫来救护车，将伤者送往医院抢救。

被害学生家境可怜，教授呼吁要重视

据李同学的亲友透露，李姓学生家境可怜，他的爸爸是一位有听力障碍的残疾人，并且已经离婚。奶奶在两年前因病厌世自杀身亡，爷爷去年又中风。

台湾教授郭丽安表示，在成长过程中，不少人都会被起绰号。旁人随意喊绰号，会让当事人心里极度不畅。自己曾遇到这样的一个案例，有一个学生因身材问题被同学起了绰号，导致其患上忧郁症，不愿上学，看见校门就发颤。他提醒各位老师，如果发现学生喊别人绰号，应及时加以纠正。

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