英首相病情好转，怀孕女友也感染新冠

据英国《每日邮报》报道，3月27日，英国首相约翰逊被确诊感染了新冠肺炎病毒，后被送入ICU接受治疗，好消息是最近他的病情已明显好转，转入了普通病房。不过，他的女友凯莉·西蒙兹在社交媒体上表示，自己也出现了新冠肺炎的感染症状，但不需要检测，卧床休息一个星期后，身体正在康复。

首相女友自曝感染新冠，提醒孕妇遵守指引

据悉，西蒙兹已怀孕6个多月。4月4日早些时候，她在推特上表示：“过去一个星期我一直卧床休息，我出现了新冠的症状。我不用接受检测，在休息一周后，我感觉身体正在逐渐好转。”

西蒙兹表示，作为一名孕妇，她对新冠病毒十分担心。她在推特中提醒其他准妈妈，一定要认真阅读并遵守新版医学及妇科指引，以免被感染。

首相病情恶化被送入ICU，目前已好转

英国卫生部长纳丁·多里斯此前也被确诊患上新冠肺炎，目前已经康复。他在推特上回复道“我一直与西蒙兹保持定期联系。她出现了很多新冠肺炎的典型症状。她现在正在康复中，身体状况一天比一天好。”

一个多月前，首相约翰逊和女友西蒙兹宣布，他们有了BB并准备于今年夏天结婚。3月底，约翰逊因患上新冠肺炎在家中隔离，每天上午通过视频召开新冠肺炎疫情的内阁会议。4月6日，约翰逊病情恶化，被送至医院重症监护室接受治疗。好在，好消息传来，首相病情稳定，目前已经从ICU转出，将在病房接受密切观察。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)