男子隐瞒症状陪产，产后妻子疑似感染新冠

据英国《每日邮报》报道，近日，美国纽约州一名男子出现新冠肺炎症状后，竟隐瞒病情进入医院陪产。直到分娩结束，妻子也出现了感染症状，他才坦诚自己有些“不适”。

妻子产后疑似感染新冠，丈夫承认之前身体不适

据了解，此事发生在上周，该男子来到罗切斯特大学医学中心斯特朗纪念医院，骗过医院工作人员，和妻子一同进入妇产中心。

妻子生下孩子后，不久就开始出现新冠症状，男子这才承认自己曾接触过新冠肺炎患者，且之前已经出现了症状。目前，这对夫妇和新生宝宝还没有确诊。

据悉，为了避免疫情蔓延，在半个月前，罗切斯特大学医学中心就开始不接受访客，但允许丈夫进入医院陪妻子生产。医院会询问来访人员有没有和新冠肺炎患者有过接触，身体是否健康。如果回答一切正常，就可以进入医院。

医院增设体温检测，纽约1-3周将达疫情高峰

此事发生后，罗切斯特大学医学中心决定从3月30日开始对访客进行体温测量，并要求患者和访客戴口罩。医学中心发言人表示：“以前完全靠人们的诚信，但现在我们增设了体温测量。”

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据统计，截止北京时间4月1日上午9点30分，纽约州感染新冠肺炎病毒的总人数已高达75833人。该州州长科莫表示：“根据现在的情况预测，未来1-3周纽约州将面临疫情高峰。”

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