疫情当下，英国小男孩为邻居老人买厕纸，好暖！

据《镜报》报道，近日以来，新冠肺炎疫情在英国持续蔓延，引发民众恐慌心理，纷纷来到超市抢购食品和日用品。英国一名男童心系隔壁行动不便的老人，主动用零花钱买来厕纸，真是个妥妥的小暖男！

男童花零花钱买厕纸，分发给老年邻居

据了解，这名男童名叫吉米·迪安·哈德森，今年7岁，和爸爸妈妈一起生活在艾塞克斯郡韦斯特克利夫。

3月15日，吉米和妈妈特雷西一起前往超市购物，但没有买到厕纸。他们只能去一家杂货商店碰碰运气，幸好商店里还有存货。这时，吉米和妈妈说：“妈妈，我们应该多买一些厕纸，将它们送给最需要的人。”于是，母子两人购买了大量厕纸回家。

到家后，吉米和妈妈将厕纸装在一辆节日专用的手推车中，接着便出门分发给附近一些年老邻居们。他们的暖心之举，让许多老人大为惊喜。其中一位八旬老人还表达了自己的担心，但非常感谢居民们还能够在当下关心老人。

买完厕纸后，吉米的零花钱还有一点剩余，他下一步准备购买一些零食和饮料送给医院的医护人员们，对他们的辛苦付出表示感谢。

男童暖心之举获网友点赞，好心人不断涌现

对于吉米的行为，妈妈特雷西非常支持，吉米的朋友和老师也感到非常自豪。这件事在网上曝光后，网友们纷纷为吉米的暖心之举点赞。

在疫情肆虐的当下，像吉米这样的好心人还有很多。在英国格洛斯特郡的塞伦塞斯特，有两家食品店都为老年群体和弱势群体提供送货上门的服务。这两家店的老板都认为，老年人和弱势群体进行自我隔离就是一种贡献，他们愿意服务这些人，并给这些人送去厕纸、意大利面等生活必需品。

人们都清楚，在疫情面前，只有团结一致才能取得最终的胜利！

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