孙杨被禁赛八年怪谁呢？他妈妈”功不可没”

随着疫情逐渐被控制，广大网友又有了吃瓜的热情。于是，“孙杨被禁赛8年”的消息一出，像引线一般，点爆了热搜。

仅凭新闻透露出来的字眼，很难不让人心疼孙杨的遭遇，不乏“刻意打压”“欺负人”等言论冒出。虽29岁的孙杨已是退役之际，但一被禁赛，其在2022年亚运会的举办地、他的家乡杭州拿冠军的愿望也成了泡沫。好在孙杨方反映迅速，提出要积极上诉。

从28号下午事情爆发到现在，数天时间，当初的群情激愤慢慢冷静下来，关于孙杨的舆论也发生反转。原因无他，整件事件中，孙杨就像个没长大的孩子，表现出不理智甚至是撒谎欺骗的一面。

虽然孙杨的微博现已删除相关证据，但历史截图说明，他有两个很大的问题：

1.随意泄露他人隐私

孙杨的微博之前公布了一篇飞检工作人员的手写信，意在证明其并没有检测资格。这封信中有此人的姓名、身份证号码等详细信息，却并没有打码。

甚至于孙杨还放出了飞检现场的视频，力证自己没有暴力抗检，相关人员均没有打码。

身为公众人物，孙杨似乎并没有意识到泄露他人隐私是一种违法行为，更没有想到若有人根据信息去人肉可能会带来什么样的严重后果。

2.前后言行不一

孙杨方一直秉持的观点是并未暴力抗检，可孙杨在微博中晒出的血样瓶，B瓶外壳破碎，并非他所说的“完好无损”。

在仲裁报告中也提到，是保安用锤子砸碎瓶子，而孙杨本人撕毁了检测表。

不仅如此，WADA还指控孙杨威胁证人，他们因为怕被报复而不敢出庭作证。

孙杨早期微博中公布的工作人员手写信中称，他并没有检测资格，这也被孙杨方作为尿检官资质不足的证据。可在报告中披露，此人有过尿检经验，该名工作人员存在作伪证的问题。

这一连串事件下来，饶是相信孙杨清白的人，也颇有恨铁不成钢之感。这种“自打脸”的举动真的是快30岁的成年人做出的吗？可仔细想来，作为称霸泳坛的亚洲人、国家顶尖运动员，孙杨这一路走来少不了鲜花与掌声，更有教练、官员等无数人对其的放纵和包容，让他只活在训练和比赛的世界中，无暇顾及凡尘，自然不知道该如何行事。

尤其是孙杨的妈妈杨明，集齐保姆、经纪人、教练等多种身份于一体，控制了儿子人生，终究将孙杨养成了一个无法长大的孩子。

稍微了解一下孙杨的运动史，就可看出杨明对孙杨训练的严格以及生活的宠溺到了何种地步。坦白来说，孙杨能走到今天，离不开妈妈对他的管控，陪着训练不说，大大小小的比赛也跟着一起，和教练别无二样。

《扬子晚报》的一篇报道中称，2011年全国游泳冠军赛，杨明就要求和运动员同住，遭到游泳队的反对后，以孙杨退赛作为威胁逼游泳队妥协。

而作为经纪人，杨明严苛把控孙杨的相关消息。有媒体作出不利于孙杨的报道，就找报社处罚记者，称：我们孙杨是取得成绩的运动员，你们不要搞臭他。

赛场外，杨明是不折不扣的生活保姆，孙杨六年级还给他系鞋带。甚至于孙杨的微博，一度都是杨明负责打理。

活在妈妈掌控中的孙杨，毫不意外成了大众口中的“妈宝”“巨婴”，口无遮拦、无证驾驶……或道德层面、或法律层面的大大小小的错误，孙杨都犯过。

我们都说性格决定命运，而孩子的性格与父母的言行举止息息相关。孙杨所做出的言语羞辱乃至与运动员发生肢体冲突等举动，都像极了他妈妈斥责记者、砸记者相机那套。

只是，作为获奖无数的运动员，孙杨一直被笼罩在冠军的光环下，这些“小毛病”不能影响他什么。可是当他走向更大的世界，依然按照自己的脾气肆意妄为，不会再有人愿意永远包容他。而这一次，他妈妈以往解决问题所擅长的撒泼打闹找领导那一套也不再管用。

在我们普通人的生活中，孙杨这样的冠军少有，可杨明这样的妈妈不少有，孙杨这种性格的“妈宝”也不少有。一味掌管孩子的人生，把控孩子的所有，最终的恶果也只能由父母自行吞食。

别说达不到孙杨现在的成就，就算达到了，也该想想，当某天他卸下冠军的光环回归普通的人的生活又该如何？而一直控制其人生的妈妈在其退役后又会如何？目前谁也不知道答案，但就现在而言，以禁赛被落幕并不光彩。

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