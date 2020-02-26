恶犬撕咬女童不松口，三名成人都无法制服

据英国《每日邮报》报道，去年10月，美国科罗拉多州发生一起宠物伤人案，一名女童被一只宠物狗咬伤手臂，需接受手术治疗。目前，狗主人已被逮捕并遭到刑事指控。检方还公布了事发时的监控视频。

宠物犬扑倒女童咬住手臂，几名成人无法拽开

2019年10月20日，一名女童在父母的陪同下从教堂的停车场走了出来。这时一只黑色宠物犬从远处飞奔而来，但这家人完全没有发觉。

这只宠物犬突然出现在这一家三口面前，并直接朝女童扑去。它将女童扑倒在地后，狠狠咬住了女童的左臂。妈妈见状立即上前使劲拉扯，想要把孩子从狗嘴里救出来。身材强壮的爸爸从后面抱住宠物犬，使出全身力气捶打，想要逼迫宠物犬松口，但宠物犬死死咬住女童就是不松口。

此时，有几名行人上来帮忙，想要制服咬人的宠物犬。不久之后，女童的爸爸终于把宠物犬制服在地上，但宠物犬又试图回头咬他。爸爸见状连忙松手，可就在松手的一瞬间，这只宠物犬迅速起身逃离了现场。

女童手臂受伤需手术治疗，咬人宠物犬被安乐死

事发后，女童被紧急送往医院救治。医生诊断后发现，女童左二头肌和前臂中度咬伤，需接受手术治疗。

据了解，咬人的宠物犬是一只斗牛犬和猎犬的杂交犬。警方接到报警后找到了狗主人，要求其做出选择：要么花钱把宠物犬送到指定机构寄养，要么将宠物犬安乐死。最终，狗主人选择将宠物犬安乐死。

经过几个月的调查，警方于近日将狗主人逮捕，并以非法拥有危险动物罪对他提起指控。

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