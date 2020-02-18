确诊孕妈剖腹产子：想见你，疫情也阻止不了这份母爱传递

这个春节，疫情的阴霾笼罩在所有人心头，确诊病例每天都在增加。在这些患者之中，孕妇是一个特殊的群体，她们在跟病毒作斗争的同时，还要小心翼翼护佑着未出世的胎儿。

01

35周重症肺炎孕妇诞下男婴

“小汤圆”，欢迎你来到这个世界

2月8日，元宵节，疫情爆发17天。

上午10时20分，一声婴儿的哭声，打破了浙大一院手术室中的宁静。医生和护士终于稍稍松了口气。

在这里，一名35周重症肺炎孕妇顺利分娩，男婴体重2.7公斤左右，身体状况良好。

这是浙江省首例新冠肺炎患者剖宫产生子，医生和孕妇都承受着巨大的心理压力。幸运的是，这个黑发大眼的宝宝，带着嘹亮的啼哭，让众人感受到了生命的力量。

小汤圆的出生，可谓是一波三折。

2月6日晚，小汤圆的妈妈从省内某医院转运至浙大一院之江院区。她自己是一名新冠肺炎患者，伴有瘢痕子宫及压痛，情况不太乐观。

2月8日一早，胎儿胎心减速，考虑宫内缺氧，需要立即进行分娩手术。

8时15分，应急团队到位，2名产科医生、3名麻醉科医生、3名手术室护士、1名助产师、1名儿科医生。

9时15分，小汤圆妈妈被推进了手术室。

10时20分，黑发大眼的小汤圆顺利降生。

可是这才仅仅是开始。

在此特殊时期，生孩子不仅仅是鬼门关走一趟的事了。稍有不慎，孩子就会被感染。

刚出生的小汤圆不得不与妈妈分别隔离。

11时，小汤圆被转入浙大儿院滨江院区。

16时，小汤圆第一次咽拭子标本新冠病毒核酸检测呈阴性。这个结果让大家长舒了一口气。

其后2天，浙大儿院的医护人员又对小汤圆的血液、粪便、尿液、淋巴细胞等做了多次核酸检测，结果均为阴性。结合浙大一院对小汤圆妈妈脐血、羊水、胎盘标本检测呈阴性结果来看，小汤圆感染的可能性很小。

目前来说，所有的结果都在往好的方向发展，但是小汤圆仍要继续隔离观察，14天后仍无发病症状，才能正式排除感染的可能。

小汤圆

小汤圆的出生，牵动着数万网友的心。央视微博上，22万网友为小汤圆点赞加油，送上美好的祝福。

唐唐妈也忍不住泪目。

都说每个妈妈和孩子，都是生死之交。相信小汤圆的妈妈躺在手术台上，心里想着的一定是，惟愿孩子健康平安。

小汤圆也没有辜负妈妈的期望，这个倔强的小生命，像是一束光，冲破了阴霾，照亮了世界一角。

02

“你用生的希望，

给了我们一往无前的勇气和信念”

每个宝宝的降生，都是母亲用豁出性命的勇气换来的。

在这个过程中，也离不开很多人的保驾护航。

小汤圆的平安降生，让无数人激动不已。这其中，除了小汤圆的父母亲人，最激动不过的怕是那些迎接小汤圆出生的医护人员们。

小小的手术室里，他们重复着熟悉的流程，却也承担着前所未有的心理压力。

从疫情爆发以来，全国已有1716名医护人员感染，谁也不知道下一个会不会是自己。新型冠状病毒是否存在母婴传播，目前尚无定论，如何阻断所有感染的可能性，对医生来说也是一场艰难的考验。

但是，他们不能退。

他们能做的就是做好最周全的准备。“这个孕妇过来后，我们早已做好了充分的准备工作。”

多层防护为手术增加了难度。“因为要戴3层手套进行手术，缝合到后面手都有些疼。”

小汤圆的啼哭，昭示着新生命的到来，这也给医护人员们带来了新的希望。

参与手术的助产士王方方当时抱着小汤圆，觉得那响亮的哭声如同天籁，让人忍不住落泪。

“宝贝，初次见面，你好啊！”她在心里默默地对小汤圆说到。

他们还特地给小汤圆写了一封信：

“为了你平安到来，有无数叔叔阿姨付出了心血。

而你让我们相信，所有的付出都一定会有回报。

你用生的希望给了我们一往无前的勇气和信念！”

这就是我们的医护，我们的白衣天使。面对病毒，他们迎难而上，面对新生命，他们温柔以待。

每一个宝宝来到这个世界，都是妈妈拼了命换来的。

每一个宝宝与妈妈的首次见面，都是医护们拼尽全力在护航。

03

等春来

妈妈和孩子终将团聚

虽然小汤圆一出生就跟妈妈分开了。

但是离别是暂时的，待到春来疫情消，小汤圆就能回到母亲的怀抱。

唐唐妈相信，这一天很快就会到来。

出生在中部战区总医院隔离病房的婴儿毛毛，因为妈妈是确诊患者，出生后就跟妈妈分开隔离了。

幸运的是，经过两次核酸检测呈阴性，以及14天的隔离观察，毛毛身体各项指标达到出院标准。

近日，毛毛的爸爸终于见到了孩子。

“我想跟孩子说，你来见我们这一面，真的太不容易了！那么小的身体扛过了这么凶险的病毒，真的要好好感谢这些救命恩人！”

毛毛的妈妈还在感染科治疗，但是重症症状已经有所缓解，相信过不了多久，她就能亲手抱抱自己的孩子，跟她哼哼小曲儿说说话儿。

相比较而言，家住黄石的柯乐乐已经提前感受到了痊愈后见到孩子的喜悦。

29岁的她已是第二次做母亲，预产期本该是2月20日左右。

但是突如其来的疫情打乱了所有计划。

1月29日进入黄石市妇幼保健院时，医生诊断提示“病毒性肺炎”。

当天，医生给她安排了剖宫产手术，柯乐乐产下了一个5斤多重的女孩。

1月30日，她被确诊为新型冠状病毒肺炎。

虽然自己的情况也很糟糕，但是作为一个母亲，柯乐乐最记挂的还是刚出生的女儿，生怕她也被感染。

幸运的是，女儿两次核酸检测结果均为阴性，隔离观察后就顺利出院了。

而柯乐乐的治疗进度也很快，几天后终于见到了自己的女儿。虽然为了保证安全，她还要尽量避免跟女儿接触，也不能喂母乳，但是她已经知足了。

“未来还有那么多年可以在一起，不在这一会儿。”

虽然此时疫情还在持续，有些准妈妈被确诊为新型肺炎患者，有些新妈妈被迫与孩子分离，但是在所有人的努力下，好消息正不断传来。

我们看到被感染的孕妇治愈出院了。

我们看到新出生的宝宝终于平安了。

这个冬天终将过去。待到春来，一家人终究会团圆。

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