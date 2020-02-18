女友半夜临盆，男子单手接住新生女儿

据英国《镜报》报道，英国一名准妈妈在凌晨时分临盆。因为救护车无法及时赶来，其男友只能亲自上阵当起了“接生婆”。他运动时受了伤，一只手打着石膏不能动，然而就在女儿出生的一瞬间用另一只手成功接住了孩子。

女友凌晨分娩，男子手忙脚乱为其接生

据了解，这名男子名叫里斯·达比，现年28岁，他的女友名叫杰德·布朗，现年24岁，来自英国泰恩威尔郡的桑德兰。两人相恋同居后，杰德便有了身孕。

凌晨时分，杰德突然腹部剧痛，出现了临产征兆。里斯立即拨打电话呼叫救护车，并按照接线员的指导准备给女朋友接生。

里斯在接受媒体采访时表示：“我左手打着石膏不能动，右手拿着手机。我按照接线员的指示，到处寻找毛巾。当我手忙脚乱摆弄毛巾时，女儿就生出来了。”

男子单手接住新生宝宝，接线员为其点赞

就在孩子出生的一瞬间，里斯立即丢掉手机和毛巾，单手接住了女儿。孩子出生后不久，救护车也赶到了。里斯跟医生说：“你们的工作我已经做好了。”随后，医生为孩子剪断脐带，将母女二人送往医院救治。

据悉，里斯和杰德为新生女儿取名为阿利安娜。里斯幽默地表示：“当时我要戴着棒球手套就好了，不过那样真的很吓人。”接线员对里斯的表现十分赞赏，他这样说道：“里斯为女儿接生很厉害，特别是他手臂上还打着石膏。他在女儿出生前后表现很出色，是一个了不起的爸爸。”

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