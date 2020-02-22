手枪半夜走火，3岁女娃中弹不幸丧命

据美国The Digital Wise新闻网报道，今年2月9日，美国匹兹堡发生一起枪支走火致人死亡案。一名3岁女童被子弹击中颈部后身亡。警方随后赶到现场逮捕了一名51岁男子，并以犯有非法持有武器罪、伤害青少年罪、谋杀罪对其发起指控。

3岁女童颈部中弹身亡，警方逮捕同住男子

据了解，被捕男子名叫马林·普里查德。2月8日晚上，普里查德下班回家后便躺在卧室的床上休息，并把手枪放在枕头下面。普里查德称，因为最近有人跟踪他让他感到不安全，所以他随身携带手枪防身。

据了解，当时克兰西和另一个孩子正在卧室里看电视。2月9日凌晨1点左右，普里查德被巨大的枪响声吵醒，接着便看到克兰西倒在床上，身上有很多血，而另一名孩子惊恐地跑了出去。

普里查德抱着克兰西不停呼唤，但克兰西一动不动，好像失去了生命体征。警方接到报警后赶到现场，发现克兰西颈部被子弹击中，随后克兰西于1点34分死亡。

男子供称手枪走火酿悲剧，不久后将出庭受审

随后，警察将普里查德带回警局审讯。普里查德供称，他没有开枪，但3岁女童查西蒂·克兰西的死的确是他的过错造成的，因为他放在枕头下面的手枪突然走火了。他还反问警察：“伙计，你想从我口中问出点什么？”

警方调查后发现，普里查德和另外两名大人及三个孩子住在一起，目前还没有查清普里查德和这些人是何种关系。警方表示，普里查德未经许可持有武器，但他们还不清楚他的武器从处得来。

据悉，普里查德将在不久后出庭受审，但具体日期还没有定下来。

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