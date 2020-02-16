轻信网络谣言，妈妈不给娃吃药致其丧命

据英国《每日邮报》报道，近日，美国一名4岁男童因患流感不幸夭折。据了解，此前这名男童的妈妈轻信网上一些人的说法，不肯购买医生开具的处方药给孩子服用，结果导致孩子丧命。

孩子患流感，妈妈不听医嘱上网求助

据了解，这名妈妈一共有4名年幼的孩子，患病去世的她的4岁儿子小纳吉。小纳吉此前并未感染流感，但其他的3名孩子都被确诊患上流感后，医生给全家人都开了抗病毒药物“达菲”。

没想到的是，妈妈并没有遵医嘱给孩子服药，而是去社交媒体上询问一个名叫“停止枪支强制疫苗”组织的成员意见，使用百里香、浆果、母乳帮助孩子对抗流感。妈妈随后回复称，她没有去买药，同时感谢小组人员的建议。

4岁孩子患流感去世，妈妈后悔不已

上个星期早些时候，这名妈妈10个月大的小宝宝被送往急诊室急救，但后来被接回了家。就在当天，妈妈给孩子们吃饭洗澡后，让5岁的哥哥和4岁的小纳吉一起回屋睡觉。过了一会，5岁哥哥走出房间跟妈妈说，弟弟睡着了。妈妈急忙走进房间查看，发现小纳吉面色发白，已经昏了过去。妈妈立即对孩子实施心肺复苏，并让丈夫拨打急救电话。

随后小纳吉被送往医院急救，医生诊断为大脑缺氧后癫痫发作，而诱发原因有可能是呼吸道阻塞或发烧。转院后，小纳吉被检测出B性流感阳性，并于4天后死亡。

儿子的死让妈妈悲痛欲绝，她表示自己非常后悔，不该听信网络谣言而不是听从医生的指导。她这样说道：“丈夫和其他孩子都很悲痛，这件事给了我们全家巨大的打击，让我们感觉辜负了小纳吉。”

据悉，涉事群组已于2月7日被脸书关闭，这名妈妈的求助帖子也被删除了。

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