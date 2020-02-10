泪奔！六旬儿子确诊，九旬老母亲医院陪护4天4夜

武汉协和医院留观室内，90岁老母亲陪护患有新型肺炎的64岁儿子4天4夜，家里人怕被感染，但她已经90岁，无所畏惧了。直到儿子进入隔离病房。

她饿了就吃点泡面，困了就在床前眯会儿。离开前，这位母亲借来纸，给儿子写了封信：“儿子，要挺住，要坚强，战胜病魔。要配合医生治疗，呼吸器不舒服，要忍一忍。忘记给现金，托医生带上了五百元，可托人买日常用品。”

网友“卖大叔的白菜”跟老人的儿子住在一个病房。她在网上记录了老人的故事。

老人的儿子已经被下了病危通知书，好消息则是老人的肺部ct正常。

武汉作家方方说，时代的一粒灰，落在个人头上，就是一座山。

老母虽已九旬，眼花背驼，但仍愿为儿扛山。

为了孩子竭尽全力的不止母亲，还有外公。

2月5日凌晨1点半，这个叫老苏8811的账号发出了他创建以来的第一条微博，只有简单的“你好”两个字，却引发了网友的广泛关注。

那这简单的你好两个字背后，又有怎样一个故事呢？

1小时之后，老苏8811发出了第二条微博。

你们想象一下，深夜1点半，一个1周前刚刚在家送走自己女儿的77岁老人，全家身染肺炎。为救自己外孙女性命，忍着病痛用手机摸索学习如何发送微博，一直弄到至少深夜2点半，只盼得到外界的救助。

这真是我有生以来见过的最让人心碎的“你好”了。

我们的民族真是靠这种血浓于水的亲情羁绊，才繁衍昌盛至今。还望老天开眼，让遭受苦难的人们早日得到救助。患病的人们都可以康复，国家走上正轨。

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