复制粘贴的？威廉王子将童年照误认为亲闺女

据英国《每日邮报》报道，日前，英国威廉王子在参加活动时，把自己的小时候的照片错认为自己的亲闺女夏洛特。新闻曝光后，网友们纷纷感叹：“女儿长得真的太像爸爸啦！”

威廉王子参加活动，将自己照片错认为女儿

1月15日，威廉王子和凯特王妃一起前往布拉德福德市出席一场活动。活动期间，威廉王子看到蛋糕上插有自己和家人的照片，其中一张还是童年照，便问妻子凯特王妃和身边的工作人员说：“这是我吗？还是女儿夏洛特？真的是我吗？”

得知照片里的是自己后，威廉王子感叹道：“哦，天啊，这看上去和夏洛特真的太像了，简直不可思议！”

威廉王子将蛋糕带回家，网友热议夏洛特更像谁

据悉，制作这些蛋糕的面点师名叫希玛（Siama），他在蛋糕上插上可以吃的相框，里面配有威廉王子和凯特王妃的照片以及威廉王子的童年照。其中一张童年照是1992年拍的，地点是在巴克莫尔公园，当时威廉王子只有10岁。另外，这些蛋糕上还插有夏洛特公主的照片，这对父女看上去的确非常相像。

面点师希玛在社交媒体上表示，她见到威廉王子夫妇感到十分高兴。活动结束时，她将蛋糕打包好，送给威廉王子夫妇带回家品尝。

这一新闻引起了网友们的热议，有网友表示，夏洛特公主长的最像太奶奶英国女王伊丽莎白二世，但也有网友认为，夏洛特长的更像爸爸威廉王子。

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