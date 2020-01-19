男人在外996算什么，我们来说说007的女人

表妹两口子最近在闹离婚，且到了毫无回旋的余地。前几天，老家的姑丈打电话给我，叫帮忙劝劝小两口。事情的起因是，表妹老公总抱怨自己996（早9点~晚9点，一周六天）上班太辛苦，而表妹天天在家做甩手掌柜，一点不为他分担。

话里话外的意思，就是嫌弃老婆全职带娃，不但没收入，花起钱来还“大手大脚”。

此话说一次也就算了，毕竟谁都有个脾气不好的时候。

可最近居然发展到，表妹一开口说生活开销的时候，就被对方破口大骂。说表妹就像寄生虫，为什么别人带娃都能补贴家用，而她只会伸手要钱？

直男，从不曾理解过全职妈妈

讲真，第一次听表妹声泪俱下地哭诉他们闹离婚的原因时，我差点没喷出一口老血！

1.老婆为啥全职带娃？自己心里没点B数吗？

还不是因为没老人帮忙带娃？姥姥去世了，亲奶奶又不愿搭把手。难道把双胞胎娃丢在家里，只管出去赚钱？

2.全职带娃=甩手掌柜？

请问，除了伺候两个孩子吃喝拉撒之外，家里的饭谁做？衣服谁洗？卫生又是谁打扫的？每次孩子轮番生病，又是谁衣不解带地整夜守候？

3.到底谁是寄生虫？

全职妈妈是没收入，但如果你愿意在家带俩娃，让老婆出去赚钱也行啊？顺便看看你是不是也能一边带娃做家务，一边还能赚钱咯。

4.一个月全家1500块生活费，算大手大脚？

真是笑掉大牙啦！

你是不是还活在上个世纪，不知道物价有多贵？先不说水电煤和油盐酱醋茶都要钱，就问正常养2个孩子，一个月1500到底够不够？

5.别说996上班辛苦？难道比007带娃还难熬？

试问哪个中年男人上班不辛苦？抱怨996累，不如试下007？一周7天，0点到0点，全年无休，看看到底哪个更煎熬？

……

在我一顿噼里啪啦的质问之后，发现表妹老公还在不断地给自己找借口。

说别人家的老婆都能赚钱，而自己却娶了个祖宗。每天就知道花钱，跟废物没啥两样。而且越说情绪越激动，丝毫没有反省自己的意思。

看到对方这个态度，我真的只能呵呵了。

是的，一个家庭的不能只靠男方一人付出。但如果把全职妈妈等同于废物和寄生虫，我看这婚离了也罢！

996算什么,当妈后都是“007”

首先，我们必须承认，相对于朝九晚五的工作来说，996的工作制的确很磨人。

前几年，我也曾在一家外企经历过9116（一周6天早9点~晚11点）的工作模式。那时，总觉得每天除了写不完的PPT，就是开不完的沟通会，一天下来的确筋疲力尽。

后来因为怀孕，就索性全职在家待产了。本以为不上班的日子会轻松很多，可生了娃后，发现全职妈妈才是这个世上最恐怖的职业。

男人总觉得自己赚钱不容易，早出晚归、点头哈腰，累的跟孙子似的。女人不就在家陪孩子玩嘛，比他们自由多了。

其实并非如此。全年24小时无休的全职妈妈，比在外苦钱的老公更身不由己。每天从0点忙到0点，不能偷懒、不敢生病、没处抱怨、还要随时待命、精打细算，忍受不赚钱的冷眼相待……

而且吃饭像打仗、上厕所如冲锋，想洗个澡也得看缘分……好不容易趁孩子睡着了，还得忙着洗衣做饭搞卫生……

一个孩子纵然如此，更何况要同时照顾两个？下面，是一个日本妈妈全职带娃的一天安排：

为了看得更清楚一些，我们再来翻译一下：

别说赚钱，是不是连睡觉的时间都木有？要不是凭着一口仙气，都不造自己怎么熬过来的？

男人，请对全职妈妈宽容一些

虽然全职妈妈，已经如此不易。

然而这个社会，对我们的要求还是很高，尤其是那些没能力的直男。

不但要求你上得了厅堂，还要下得了厨房。既能hold住的工作，也能奶得了娃。仿佛只有家庭事业都兼顾的女性，才算是个“好”妈妈。不然在他们眼中：

为了孩子不工作的妈妈，叫寄生虫；

为了工作不带孩子的妈妈，叫不称职；

让老人帮忙带娃的，又说你偷懒啃老；

要是再让他们搭把手，那一定是罪大恶极

……

是的，在很多人的眼中，全职妈妈最不缺的就是时间和自由。可实际上，这两样东西才是我们花钱都买不来的奢侈品，尤其对于母乳喂养的妈妈来说。

演员张歆艺生产之后，也一直在家全职照看宝宝。之前她发的一张泵奶闹钟截图，顿时引起全网妈妈的一片共鸣。

只是喂个奶，就如此繁琐，更何况还有喂饭哄睡、把屎把尿、洗澡穿衣……除此之外，

孩子玩到凌晨1点的时候，我们要陪着；

早上5点醒来的时候，我们也要陪着；

半夜尿湿哭闹，我们还是得陪着；

要是遇到生病磨人的时候，恨不得做饭、上厕所都“挂”在身上

……

可是这些，男人从来不予以理解。

当网络讨伐996工作制的时候，007的妈妈从来没说一句苦。但这并不代表，做全职妈妈是一件很轻松的工作。

为人母之后，妈妈们想的最多的事情，只要孩子健康快乐就是最大的满足。也因为理解老公赚钱不易，所以极少跟他们倾诉照顾孩子的辛苦。

最后，只想说一句：理解996的男人，但也请宽容007的女人。

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