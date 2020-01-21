妈妈花式报复出轨男友，还喊孩子一起搞破坏

男友出轨了该如何应对？日前，国外一位网友就使出各种损招报复自己出轨的男朋友。她将报复过程拍成视频发到社交媒体上，引起网友们的热议。据了解，她报复男友的方式花样百出，比如：把酸奶倒进男友的鞋子里、用牙刷刷马桶、倒掉洗发水后往空瓶里灌脱毛膏等。

单身妈妈发现男友出轨，使出各种损招报复男友

据了解，这名网友名叫贝卡（Becca），是一位单亲妈妈。据她透露，她和男朋友已经同居1年多了，还把他介绍给自己的孩子认识。让她没想到的是，男朋友竟然出轨了，她对此十分愤怒，便在家中展开了报复男友的行动。

贝卡倒掉男友的洗发水，然后将一整灌“脱毛膏”挤了进去。除此之外，她还用男友的牙刷去刷抽水马桶、将未知的粘稠液体倒进拳击手套里、将加热后的酸奶和肉糜倒进男友的鞋子里、用漂白水在他的衣服上“涂鸦”、用剪刀将男友最喜欢的衣服剪的粉碎等。

叫来将孩子参与报复行动，视频引起网友热议

在报复男友的过程中，贝卡还叫来了自己的孩子，让他们一起搞破坏。从视频中可以看到，孩子们在衣服上“作画”，还拿着剪刀帮助妈妈一起将衣服剪碎。

贝卡报复出轨男友的视频一经上传网络，便引起了网友们的热议。有网友认为，男友对爱情不忠，用这些方式进行报复真的很解气。

但也有网友认为，贝卡用这些损招报复男友实在很幼稚，而且让孩子参与报复行动非常不明智，给孩子树立了一个坏榜样，不利于他们的健康成长。

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