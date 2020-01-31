被乐那多被治愈了，这样的娃谁不爱？!

听说，大家最近都迷上了一个小可爱，想着组团去他家偷娃，哈哈哈~讲真，达妈之前冲着jasper去的，然后被杨烁给气到肝疼，没想到很快全被乐那多治愈啦~你是不是也这样呢?

乐那多才3岁哦，是47岁演员耿乐的儿子。他的名字很好玩，就是快乐那么多的意思。同时也是个对妈妈有重度依赖的小哭包。

坐在行李箱专属座位上时，吃饭时，做游戏，早上起床时，以及无聊时……都能听到乐那多“要妈妈”“爱妈妈”的声音，还伴随着汹涌的眼泪。

这是“泪那多”吧?!

但才3岁的小朋友，身上有那么多熠熠发光的闪光点，很难不喜欢他。

首先，乐那多可爱乐观，聪明独立，语言表达能力超棒哒~

爸爸暂时离开去做任务，乐那多发现以后，并没想到像大家想的那样哭闹，而是嘴里碎碎“我最淘气的爸爸，不像话的爸爸……”还自问自答“我现在没有爸爸，我自己探险吧!”“好呀~”

非常搞笑的是，他还开始沉浸在自己的奇思妙想里“我是一个探险队员，什么都不怕!”

村长鼓励2句，他就忘了哭泣斗志满满出发啦~

之后执行任务，乐那多表现都很勇敢。放羊摔倒了，他就稍作休息，顺便思考一下人生“我都跑累了，我们的爸爸不累吧?”

菜市场那段真的是叹服!乐那多不仅自己买到了爸爸交代的食材，还带着饺子完成任务，中途给自己买了个玩具，最后又借钱给杨雨辰。赞赞赞!

补缸那段尤其厉害，有突发情况不慌不慌，自己开动脑筋想办法。

还有，乐那多是一个特别温暖善良，会表达爱的小朋友。日常表白妈妈，对了还有村长这些都不说了，称赞、鼓励、解围也很有一手。

毫不吝啬夸jasper画画很漂亮。

用亲亲的方式给做游戏的包贝尔加油。

单独去做任务，一步三回头地鼓励爸爸“加油，爸爸，你能行的!”

看到小杨哥哥哭了，乐那多关切上前安慰，拍拍头帮擦眼泪，还搞怪努力逗小杨哥哥笑。

小杨哥哥不小心摔碎了西瓜，几个小朋友蹲着用手掰西瓜吃。乐那多无视杨烁的怒气，飙出金句“这个主意棒吧?”

面对杨雨曦吃醋，不想要乐那多牵自己哥哥的手，乐那多主动出击问道“我们不也是朋友吗? ”然后主动牵起杨雨曦的手。

这样的小可爱谁不爱呢?所以，很多人跑去耿乐微博下面留言，放话去他家偷孩子的，哈哈哈……

大家一定很好奇，乐那多的父母是如何把他教育得如此惹人喜爱呢？

作为父亲，耿乐知道自己陪伴儿子少，但还是信心满满“只要你花时间、精力，耐心地去陪他、了解他，总会好的。”

而他自己也是这么做的。节目中，每次乐那多哭闹，即便说出“讨厌爸爸”这样戳心窝的话，耿乐都是接纳儿子的情绪，而不是粗暴制止。他蹲下来，温柔地安抚“这是跟爸爸的旅行，你明白吗?”“只有在完成任务以后才能见到妈妈，你明白吗?你听得懂吗?”……

乐那多犯错，他生气了还是蹲下来，尽量控制音量和语气和儿子讲道理。

即便如此，事后他还是自我反省“我也觉得发脾气挺无能的。”这样的爸爸才是真正尊重孩子，把孩子当朋友、放在平等地位上啊~所以，他严厉的时候，态度和语气都让人很舒服，没有一丝丝的盛气凌人。

所以，在这样的沟通和教育下成长的乐那多虽然爱哭，但从不无理取闹，连哭闹的时候也听得进劝。

比起杨某人愚蠢自大、简单粗暴的教育方式，耿乐采取的这种教育方式也太棒了，堪称教科书级别的温柔、体贴啊~

难怪有网友@超级无敌小惠如此评价：

“乐那多、耿乐父子是我最理想的亲子关系，而乐那多也是我本人最理想、最想要的小孩，天马行空、古灵精怪，能融入大家，也能有自己的小世界。”

当然了，每个孩子都是独一无二的，性格不尽相同，适合的教育方式也不一样。但有一点很明确，在要求孩子成为什么样的人之前，作为父母的我们应该先想想自己做得如此，给了他怎样的教育。

最后，希望你也能成为持证上岗的父母，你的孩子也能拥有发自内心的平和快乐。

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