来看2019年BB爆款名字，你家娃上榜了吗？

2019新生儿爆款名字的盘点陆续出炉啦，有变化！但变化真的不大……大家一起来围观吧~

广东佛山市公安局对外公布佛山2019年宝宝取名热门名字。男孩名字中，梓睿从2018年的第四名跃升至2019年榜首，约1000个男孩有2个取名为“梓睿”。女孩取得最多的名字是梓晴，已连续4年排行榜首，大约1000个女孩有4个取名为“梓晴”。

近5年男孩热门名字：

近五年女孩热门名字：

看来大家还是梓字情有独钟，是因为五行比较容易缺木吗？

这也不能盯着梓字一个劲薅啊~这些年生生把梓字普及度在姓名界，上升到超、伟、婷、丽的水准。

看到排行榜里这些名字，感觉来到了言情小说的现场。

以后是不是建国这种名字，反而会显得比较特别。

网上有个段子：开学了，老师要哭了！喊不出谁是谁了！梓轩和子轩打架，撞伤了梓萱和子萱……可馨，可欣，可鑫跑过来劝架，撞倒若曦，若溪和若煕……子睿和梓睿跑去告诉班干部浩然，昊然，皓宇和雨豪。大家一起拉开了梓轩和子轩，扶起了梓萱和子萱……语彤，雨萱，羽琪，宇涵拿来药品帮大家处理伤口。最后，梓轩，子轩，梓萱，子萱大家的帮助和劝导下握手言和。

这是不是有点太难为老师了。

可能班级点名的时候喊一声chen zi xuan，下面答了7个到。

妈妈校门口喊一声ziqing，50个姑娘都得回头。旁边爸爸喊一声小轩，又有70个男孩朝这看。这画面不要太美。

名字辨识度低难为老师，当然太高的话，老师也不容易。

其实我们也只是说笑一番，并没有恶意，每个孩子的名字都代表父母对其的美好祝愿，并无高下之分呐~

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