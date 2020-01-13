还在试图兼顾家庭和事业？宝妈们醒醒吧！

结婚成家到怀孕生子，接着再到重返工作岗位，大多数女人都在这个阶段努力尝试着寻找事业和家庭的平衡点，但往往得不到章法。

这个时候，却总有那么些“女强人”，出现在各种电视、网络平台上，令人啧啧称羡。

很奇怪，为什么当一名女性能同时兼顾家庭和事业的时候，会被如此夸奖呢？

为什么社会大众很少对男性兼顾事业和家庭有所要求呢？

难道，兼顾事业和家庭是一名女性附加的硬性条件？

早前，一名小学生的作文让众多妈妈们看了颇为心酸：

我的妈妈是一个没用的中年妇女！

“她明明什么都做不好，一天到晚光知道玩儿，还天天叫累，说都是为了我，快把她累死了。和我一起玩的同学，小青的妈妈会开车，她不会，小林的妈妈会陪着小林一起打乒乓球，她不会，小宇的妈妈会画画，瑶瑶的妈妈做的衣服可好看了。我都羡慕死了，可是她什么都不会。”

看吧，一个女人，如果自己不够优秀的话，真的连孩子都会看不起你。但事实上，完美兼顾事业和家庭，对于女人来说，真的是莫大的谎言！

日本女医生吉田穗波、Facebook首席运营官谢丽尔·桑德伯格……不是每个人都能像这些女性一般出色，她们或是天赋异禀、或是身后有强大的支持，而大多数普通女性的现状无非就是一地鸡毛！

据统计，在中国现代职场中，只有3%的女性能平衡好工作和家庭的关系。而我们绝大多数人，都属于那剩余的97%。

普通人不必说，就连明星也无法很好的做到家庭和事业兼顾。知名演员马伊琍在一次采访中直言不讳的表示：事业家庭很难平衡，光鲜的母亲一定有很多帮手。

身为演员的马伊琍，大多数时间要待在剧组拍戏，往往几个月都无法回家，有时候出席活动深夜到家，却发现孩子早已睡熟。相信，大多数母亲都跟马伊琍一样，为了孩子更为优质的生活条件，而无奈选择在外打拼。

哪有什么事业和家庭上的兼顾，其实是放弃罢辽！

要么放弃陪伴孩子的时间、要么放弃风风火火不断上升的事业……

其实，女性朋友们大可不必这么焦虑，为什么非要在这中间取一个平衡呢？苦了自己真的没必要。

我们要学会在不同阶段不同角色的转变：

一个人的精力和时间真的是有限的，在这里只想跟那些在事业和家庭中疲于奔命的妈妈们说：

不用那么累，真的，在合适的时间做好相应的事情就够了！哪有百分百完美的人，每一位为家庭和生活付出的女性，都是值得称赞的！

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