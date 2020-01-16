生父嫌烦被遗弃，女童大冬天住进垃圾场

据外媒报道，去年圣诞节当天，乌克兰一名女童惨遭亲生父亲遗弃露宿街头。后来，她找到其他三名流浪儿童，一起住在垃圾场里的临时帐棚里。一名社工发现后，将他们送往儿童之家安置。据这名好心社工介绍，女童的爸爸嫌照顾女儿太麻烦，便狠心抛弃了她。

女童被生父接回家，嫌照顾麻烦被二度抛弃

去年12月30日，警方接到报警称，一名女童在垃圾场逗留了5天之久。警方赶到现场发现，这名女童竟然和其他3名流浪儿童就生活在垃圾场里的临时帐棚里。而这个帐棚又破旧又狭窄，根本不具备正常的生活条件。

经警方调查，这名女童原本在孤儿院里生活，去年6月被亲生父亲接回了家。然而没过几个月，她又被爸爸遗弃了。警方表示，等将事实真相彻底查明后，将对抛弃女童的亲生父亲发起指控。

社工曝光生父食言，女童将回到孤儿院生活

据了解，向警方报案的是名叫萨莫基纳的好心社工，她表示：“这么多人从垃圾场经过，却没有人注意到这名女童，也没有人向警方报案，简直不可思议。”

萨莫基纳还透露，去年6月，父亲将女童接出孤儿院时，一再保证一定会好好把孩子带大。没想到仅仅过了半年，爸爸就嫌照顾孩子麻烦，将女童再次遗弃。

孤儿院一名工作人员表示，女童的爸爸将她接走时，大家都很舍不得，不愿她回到爸爸身边生活。

据悉，这名女童在接受必要的体检后，将回到孤儿院继续生活。孤儿院方面表示，以后将尽全力避免再次发生同样的事情。

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