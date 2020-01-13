这操作6啊！宝妈将丈夫120块卖给小三，给娃买新衣

面对丈夫出轨，很多女人要么极力央求希望老公回心转意，要么揪出小三猛烈开撕。但肯尼亚一名女子的做法着实出人意料，被网友们怒赞“硬核！”

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今天逛微博时，无意间逛到了一条“惊世骇俗”的大新闻：

肯尼亚一名女子发现自己老公出轨，没有去跟小三撕得头破血流，也没有哀求老公回心转意，反而一转身将老公以1700肯尼亚先令（约合人民币120元）的价格，卖给了小三。

“交易”成功后，Edna还觉得有些亏，毕竟一开始她可是开价2000先令，但是小三只肯出1700……

收到钱，Edna立刻张罗着给孩子买过年的新衣裳。

有人问她，以后是不是还会跟老公继续生活，但是Edna态度坚决：不可能！我不会带着2019的晦气进入新年的生活！

新闻下面，网友们笑出鹅叫，纷纷点评这番操作真硬核！

也有网友觉得开价太低，卖亏了

有的网友脑洞大开……

不过也有网友质疑新闻的真假。

据说，肯尼亚是个一夫多妻的国度？

这则新闻是否有别的内情，也难以查证了。

出轨无法原谅，就权当解解气吧！

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关于“卖老公”这个话题，其实并不陌生。

刚刚过去的2019年，还有妻子在网上公开甩卖老公，开价仅需1元钱，还包邮。

1元钱卖老公？到底是个什么情况？

原来这位妻子是个家庭主妇，老公长期应酬不归家，夫妻生活也少得可怜，她陷入丧偶式婚姻，这样的老公她也不想要了。

好在这只是个玩笑，这位妻子也只是到网上发发牢骚。卖老公？不存在的！离婚？也是没有想过的！

被甩卖的老公也跟老婆认了错，决心痛改前非，尝试多承担家庭责任。

曾经有一个话题刷爆网络：给你1000万，你会卖老公吗？

当年我乍一眼看到这个话题，心底的怨气和嫌弃全部汇成了一个声音：卖！卖！卖！

甚至立马想到了几个售卖方式：放上淘宝？电视购物？当面交易也可以……

群里闺蜜也讨论过这个话题：

A：我都不敢相信我老公能值这么多钱？其实去个零我也可以接受的！

B：申通圆通中通随便选，韵达天天邮政也OK，急件的话也可以顺丰，就问问谁要？价格好商量！

C：20万！拖走拖走！我急需要钱，明天就带着娃环游世界去！

D：1000万？作为一个诚信经营的良心卖家，心很虚……还是打个对折吧！货物自动上门，无质量问题不退不换啊，亲~

当然也有千金不换的老公！

E：不卖！老公说他会挣几个1000万随便我花！

F：从校园到婚纱，八年爱情长跑，结婚四年，我一直爱着他，他越来越爱我，这样的老公，给我一个亿都不换。

G：老娘费了老大劲儿才把十指不沾阳春水的他，调教成现在这个上得厅堂下得厨房的小能手，现在卖了多亏？三年前的他，我都不用想，立马卖掉！

Ｈ：以后孩子大了，身边还得有个糟老头子陪着才安心，现在卖出去，以后万一需要十倍价才能买得回来，可咋办？

吐槽归吐槽，真的要卖掉老公，相信大家又舍不得了。

一对百岁老人对他们美满幸福的婚姻做了个总结：“世界上再幸福恩爱的夫妻，一辈子里都有至少200次离婚的念头和50次掐死对方的想法”。

女人的狠话，大多是发泄情绪和寻求关心的方式罢了。

03

有一家美国咨询公司曾经针对多个国家女性关于婚姻满意度做过一次调查，结果显示中国女人对婚姻满意度最低，只有37%的女人表示对自己的伴侣很满意。

这个结果想必也令男人们百思不得其解。

客观来说，我们国家的男人并不差劲，相反，他们大多踏实上进也有责任心。

就拿世界各国劳动参与率来说，中国无论是劳动总量还是劳动参与率都遥遥领先，一骑绝尘。无论是男性还是女性，劳动参与率都是世界第一。

这么努力的中国男人们，为什么婚姻中常获差评？

其实原因还是在于，很多男人不懂或是没花心思去经营婚姻。

以下几条婚姻经营之道，可以转给老公们看看。

1. 忠诚！忠诚！忠诚！！！

之所以把这一点列在第一，是因为我觉得这是婚姻的底线。

上个周末与亲戚闲聊，聊到附近小区一个“好好老公”，亲戚将其夸了又夸，说他这些年赚了好多钱，说他老婆都不用工作，可以天天去跳广场舞，说他每个月都会给老婆3000生活费随便老婆花，说他……

结果我无意间听她说了一句：几年前他在外找了个女人，都没跟他老婆离婚……

what？这都能算好老公？

一次出轨，他就已经被踢出好老公队列了，好么！

在我看来，出轨是婚姻中不可触碰的红线，男人女人都别去挑战。互相信任的婚姻，才能走得长远。

2. 给她很多很多爱

近年来女性常被贴上“物质”的标签，在离婚率逐年上升的大背景下，男人的第一反应都是：你不就是嫌我穷吗？

其实还真不是。穷还是富，婚前就一清二楚；穷又不被善待，才是女性逃离婚姻的主要原因。

女人是情感生物，如果婚姻中能够得到很多很多爱，那些物质上的欠缺都可以被弥补。哪怕她会有不满意有怨气，但是她舍不得离开你。

试想没有钱还没有爱，那她图你个啥呢？

3. 不做“聋哑瞎”式伴侣

有的男人在外混得风生水起，左右逢源，一回到家就装聋作哑，不沟通不作为，变成一个又聋又哑又瞎的活物。

老婆在忙着准备晚饭，他不去打打下手；孩子在哭，他不去哄一哄；跟他说话，他顾着打游戏全然不想回个话儿。

就像有的女人抱怨：我就像跟块会喘气的石头在过日子！

这样的婚姻，已经暗藏危机。如果老公再不打开自己的耳朵，睁开自己的眼睛，去听听老婆的心声，去看看老婆的需求，老婆只会慢慢困顿、崩溃。

4. 协调好婆媳关系

婆媳关系，一直是中国婚姻的主要矛盾之一。

大多数闹得不可开交的婆媳，都有一个标配——鸵鸟老公。

这边婆婆和媳妇闹起来了，那边老公把脑袋往沙子里一埋，啥也看不到啥也听不到。或者直接躲出去找清净。

婆媳关系，看似是两个女人的问题，实则是一个微妙的三角关系，而其中一个关键角色就是身兼儿子与丈夫两重身份的这个男人。

他若是给力了，婆媳关系不会差到哪里去。他若是置身事外，婆媳矛盾就很容易被引爆。

亲妈跟媳妇闹矛盾了，怎么办？自己上呀！去分析，去疏导，去解决。

能不能处理好婆媳关系，最能看出男人的担当和水平。

5. 老婆“想起来就生气的事儿”，解决掉！

男人总觉得过去的就过去了，该翻篇儿就翻篇儿，可是女人会记着，就像心底埋了一根刺，时不时地扎一下。

比如当初结婚时没有拍婚纱照；

比如从产房出来，老公先去看宝宝，而不是看她；

看似都是小事，但是不好好解决就是翻不了篇。

当初没有拍婚纱照，那就去补拍，也不是多费功夫的事情；当初老婆生产自己做的不好，那就跟老婆扎扎实实认个错，再全心全意对老婆好，好好表现，给自己多加分。

如此一劳永逸，也不用担心这些历史遗留问题消磨婚姻。

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