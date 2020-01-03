准妈妈公路上突然生娃，警察出手帮其顺利生产

据外媒报道，12月25日圣诞夜，美国一名孕妇在94号公路上突然生产。无奈之下，夫妻俩打电话向警方求助。三名警察接到任务赶到现场帮助孕妇分娩，最终在大家的同心协力下，小宝宝顺利降生。

孕妇在公路上突然临盆，出于无奈向警方求助

12月25日，美国新罕布什尔州警方在社交媒体上发文称，当天早上，一名孕妇在93号公路上产下一名男宝宝，现在这个家庭已升级为三口之家。

孩子的爸爸在接受媒体采访时表示：“事情发生的非常突然，我当时真的不知道怎么办才好。”据了解，这对夫妻曾打电话联系私人医生，但私人医生告诉他们需要等待半小时。而离他们最近的医院有16公里，开车去医院根本来不及。在没有别的办法的情况下，夫妻俩只好打电话向警方寻求帮助。

三警察赶往现场处置，帮助孕妇顺利生子

警察莱恩·诺兰（Ryan Nolan）接到出警任务时，正在庆祝圣诞夜。尽管莱恩以前没有给孕妇接生过，但他认为自己有责任去帮助这对夫妻。于是，他和另外两名同事一起赶到现场进行处置。

幸运的是，小宝宝出生过程非常顺利。随后，三名警察将这对夫妇和小宝宝送到临近医院接受救治。

警方表示：“大家都很高兴，宝宝的健康情况良好，可以和爸爸妈妈一起愉快过圣诞节了，恭喜！”另外，警方还发布了一张三名警察在医院和这家人的合影。

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