幼儿园被曝体罚孩子，吃饭慢会被关厕所

据台湾媒体报道，前不久，台中市一家知名私立幼儿园被曝对孩子进行“变态式”教学。如果孩子哭闹、不听话、5分钟内没有把饭吃完，就会遭到老师的“集中管教”，比如关进厕所、用白板尺殴打，这导致孩子们厌学，进而引起严重的“创伤综合征”。

幼儿园表面声誉良好，惊曝存在体罚管教营

据了解，这家私立幼儿园以专业的师资和管理著称，并提出 “多元化、生活化、具体化教学课程”、 “重视孩子生活常规、礼仪、品德教育”、 “将孩子当作自己小孩照顾”的办学宗旨，在台中市具有良好的声誉，很多家长慕名将孩子送来学习。

然而令很多家长不敢相信的是，这家知名幼儿园竟然存在着令孩子们胆寒的体罚“管训营”。这家幼儿园一共有3个班级，其中一个班级的班主任简老师教学风格强硬，只要有孩子上课不认真、不听老师的话、吃饭速度慢，都会被送到简老师的班上接受“集中管教”。

儿童犯错遭体罚羞辱，涉事教师已离职

而简老师的管教方法竟然是将犯错的孩子们关在厕所里，然后用白板尺对其进行毒打。在“管教”时，简老师还用言语羞辱孩子们：“你现在就是女生，给我坐在马桶上”。有的男孩子被管教后发生性别错乱，去厕所尿尿都不敢站着尿。

而且“管教”结束后，简老师还吓唬孩子们“回家不准跟爸爸妈妈说，如果说了我马上就会知道。”导致孩子们敢怒不敢言，每天过着提心吊胆的日子。

对于老师体罚孩子一事，幼儿园主任在接受采访时表示，简老师的确很严格，但绝对不会把孩子关进厕所，也没有欺辱、体罚孩子。而且这名简老师也已经辞职了。目前，当地教育局已对这起事件展开调查。

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