男童遭恶犬攻击，年轻爸爸勇敢救人获好评

据外媒报道，日前，巴西一名年轻爸爸从一只恶犬口中救下一名4岁男童，他的勇敢行为被路边的监控摄像头拍了下来，获得了民众们的一致称赞。

斗牛犬疯狂撕咬男童，男子路过出手救人

据了解，这名年轻爸爸名叫帕特里克，现年20岁。12月9日，一名4岁男童在路边玩耍时，遭到一只凶猛的斗牛犬的袭击。斗牛犬将男童的胳膊和腿部死死咬住，还将其按在地上拖来拖去。

帕特里克当时正巧路过，发现情况后立即上前救人。他一只手将男童抱起，另一只手和恶犬进行搏斗。搏斗过程中，帕特里克先将男童放到汽车车顶躲避，随后自己也跳了上去。随后救援人员赶到现场，将斗牛犬控制起来。男童和帕特里克都被恶犬咬伤，需要接受缝针治疗。

搏斗中手机被摔坏，慈善平台为其发起募捐

据悉，这名男童并不是帕特里克自己的孩子。帕特里克在接受媒体采访时表示：“这名男童的身型非常像我2岁大的女儿。看到他躺在地上，我脑中的第一反应那是我的孩子，便马上冲上去救人。”

受伤男童的保姆向媒体透露，伤人的斗牛犬不知道是从哪里来的。它看到一群小朋友在玩滑板车后突然变得十分暴躁，接着便开始乱咬人。

据悉，帕特里克目前失业在家，已经5个月没有工作了。在打斗过程中，他的手机掉在地上摔坏了。一个慈善平台为此发起募捐，为帕特里克买了一部新手机。目前，这只斗牛犬已经被看管起来，还不清楚谁是它的主人。

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