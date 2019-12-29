医生忘记接住新生儿，致其摔在地上当场丧命

据外媒报道，日前，阿根廷发生一起悲剧，导致一名新生儿不幸惨死。当时一名妈妈正在分娩，医生只顾喊“使劲”，却没有安排人接住新生宝宝。男婴刚出生就从手术台上摔到地上，头部着地当场身亡。

孕妇来医院生娃，男婴刚出生就掉到地上

据了解，这起悲剧发生在阿根廷东北部的瓜莱瓜伊丘。26岁的准妈妈斯蒂芬妮已经怀孕37周了，12月12日，她在老公蒙德拉贡的陪伴下来到医院分娩。

蒙德拉贡亲眼目睹了新生孩子不幸惨死的全过程，当场情绪失控。他在接受媒体采访时悲痛地表示：“当时我的妻子正在生产，孩子马上就要出生了。医生要求她使劲，她照做了。儿子出来的很快，却无人接住他，他就这样掉到了地上。”

宝宝在转院途中身亡，检方介入调查此事

蒙德拉贡还表示，这起意外发生的太突然，助产士没能及时接住孩子，妇产科大夫也没有来得及做出反应，“他们能做的只有一件事，那就是从地上抱起孩子，放入保温箱里送到其他医院抢救。”

新生男宝被紧急转移到巴拉那的圣罗克医院进行救治，可还没有到医院就已经离世了。随后，孩子被送到父母的家乡小镇安葬。

尸检报告显示，新生男婴的死因是颈部遭受重创。当地检方已经开始调查此事，以查清男婴的死亡是不是医疗事故，或者是否有人要为此负上刑事责任。

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