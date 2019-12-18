昨晚被熊娃气炸！不说了，不说了，心脏疼！

话说，一个人带娃的时候，最怕啥？昨天晚上，把这个话题往育儿群里一丢，妈妈们便立马沸腾了起来。就连很多不常聊天的妈妈，也纷纷打开了话匣子：

皮皮妈：“当然是一边看大宝写作业，一边奶二宝。每次一忍不住骂大的，小的就吓得大哭起来。所以总是上一秒声嘶力竭，下一秒柔声细语，已严重精分！”

雨萌妈妈：“唉，一个人带娃不敢上厕所了。每次都是我在里面狰狞，她在外面哭得要岔气。来不及提裤子，只能把屁股从马桶上挪开去抱娃，那场面实在是…”

米粒妈妈：“我跟你们嗦，其实孩子吵吵闹闹不见得多难搞，最怕他突然安静，那我们可能就要遭大殃了！”

……

我去！终于有人说到我的心坎里了。看到大家聊得不亦乐乎，我默默地往群里丢了一张孩子的杰作。

实！在！是！崩！溃！至极！！就刚刚做饭的十几分钟内，劳资双12刚买的口红就已经壮烈牺牲了……

看了我的“不幸遭遇”，群里顿时又掀起了第二波高潮。刚才那些还在诉苦的妈妈们，转身便发起各种幸灾乐祸的表情。

仿佛，仿佛只有这般，大家才觉得自己不是最特别的存在，毕竟都“同是天涯沦落人”……

是的，一个人带娃的时候，虽然黏人、哭闹、不写作业啥的，也足以让妈妈们原地爆炸。

然而以上所有的所有，都比不上一件事。一件闻者流泪，听者伤心，看了后还举足无措，任凭打掉牙往肚子里吞的憋屈事——孩子玩化妆品。讲真，当熊孩子遇上化妆品，恐怖指数堪比火星撞地球，让为娘措手不及就罢了，甚至一夜回到解放前！

都说，孩子是妈妈化妆品最大的死敌。

以前，娃还没学会翻身抓东西的时候，我是一点都不信啊。

而现在的我，真是被小祖宗治得服服帖帖！

你们猜，毁在她手里的口红到底有多少只？老母亲我已经完全不记得了，但绝不是一二三四支，可能是第五六七八九支？……

咱先不说别的，就问各位看官：一次性毁这么多支的，到底是该不该打？打哪里才能长记性，而且还打不坏的？老母亲，绝对是可以下得去手的！

看了我声泪俱下的控诉，群里的妈妈一个个笑的前仰后翻！尼玛！不都说孩子是上天派来的小天使吗？为啥自己养的都是小恶魔？？？？！！！！！！

8过，为了安慰我我这颗受伤的小心灵，大家伙却齐心协力地发来了一波灭绝人性的图片，让刚才还在火冒三丈的自己，顿时心里平衡了不是一点点！！！！！

下面，就一起来欣赏下大型灾难片现场，让大家一起来找下心理平衡吧！来来来，先来随意感受一下：

额滴神！大几千的海蓝之谜，这一抠就好几百就没了啊！

说到口红，绝不是一个孩子喜欢玩。

不管你信不信，只要家里有口红的，几乎都被孩子糟蹋过

你以为，只是用它们来模仿妈妈涂嘴唇吗？

有熊孩子偷偷用口红做画笔，说手感简直不要太好哦！

一不小心用力过猛折断的，还会偷偷滴塞回去，好像这样就不会被妈妈发现啦~

“啪”得一声巨响，绝对是妈妈心碎的声音……

省吃俭用好久才狠心买的神仙水，还没舍得用就已五马分尸了

还有，被活生生掰断的睫毛膏……

我的儿，为娘的就想问问你，这么硬的杆子，你到底是咋做到的？

不过，以上这些又算得了什么呢？毕竟毁坏的也只有一种化妆品罢了。

妈妈们想要找到同盟军，再来看看下面这几个熊孩子，绝对让人分分钟原地爆炸啊！

这些，你痛下决心斥巨资买来的化妆品，一直当成心肝宝贝，

可只是一个转身的功夫，就已经横尸遍野了……

这个，可真的堪称为史诗级崩溃了！！！！

3岁酷爱做家务的熊孩子，一把洗掉数万元的化妆品。

据说妈妈看到之后，场面直接失控了…..

我滴妈呀！我滴妈呀！我滴妈呀！

简直太扎心了，这满地可都是破碎、流淌、糟蹋掉的“人民币”啊，老母亲10个心都不够扎的…..

再来看看这个在朋友圈，表面情绪管理十分得当的妈妈。

面对熊孩子的大作，难道已经司空见惯了？no！no！no！这绝对是不可能滴！！！

默念100遍“自己亲生的”之后，才强压住怒火。

不过真的很替这个妈妈问问：儿砸，请问神仙水算是哪种垃圾啊？

你造吗？看着这满地被你安排的明明白白的化妆品，妈妈已经心疼得彻底窒息了！！！！

有时千万次反问自己，上辈子到底做了什么孽，这辈子才会被小祖宗如此折磨？

这不，就单单晒个衣服的时间，熊孩子就开始拿着精华和面霜做实验了。

不但口红涂得到处都是，洗手池里还泡着刚买的气垫BB……

毫不夸张，当时老娘的血压一下子就飙上来了，整个人直接蒙圈了啊！！！！

但痛定思痛之后，最后还是要建议各位姐妹

千万！千万！不要让孩子和化妆品单独共处一室，

不然你将会看到满地散落的眼影、折断的口红、打翻的神仙水、大卸八块的气垫BB、甚至是碎成渣渣的粉饼……

讲真，怀孕的时候，一直以为自己的孩子是天底下最可爱的小精灵。

可等他们学会了哭闹、顶嘴、满地打滚和搞破坏之后，

才发现自己原来养了一个超级无敌的大灭霸！

而且稍一不注意，就会被搞得“倾家荡产”。

都说，老婆静悄悄，也许在看包；

老公静悄悄，也许在撩骚，

但是孩子静悄悄，毕竟是在作妖呀！！！

其实除了化妆品，还有家里洁白的墙壁、开封的奶粉、新买的插花、灶台上的碗筷……无时不刻不处在危险之中！

最后的最后，再次提醒各位宝妈，一个人带娃的时候，真的要做好万物被打碎的心理准备。特别是那一桌昂贵的化妆品和护肤品，看护时更要打起十二分精神。否则，看着那些白花花的银子付之东流，你真的会像我一样，气的晕厥过去！

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