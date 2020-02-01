产后就不想爱爱，妈妈这是怎么了？

根据调查研究发现，女性在分娩完成后一年内，有60%的人认为，性生活令她们无所适从，相比较之前，抵触感也有所上升。事实上，这些都属于性生活障碍，造成这一现象也有很多原因。那么，产后女性为什么不喜欢性生活？如何缓解这一现象？下面我们就共同了解一下。

产后女性为什么“性”致缺缺？

1.盆腔黏连

如果产妇是通过剖腹产进行分娩的，那么盆腔就很容易受到感染，造成子宫与切口处发生黏连。这样在进行性生活时，子宫会不断收缩，产妇的下腹不仅有下坠感，疼痛也会加剧，导致她们对夫妻生活持拒绝态度。除了盆腔自然感染以外，如果产妇是疤痕体质，也容易出现这种情况。

2.心理因素

很多女性在产后不喜欢性生活，完全是自身心理因素影响。例如，如果产妇在分娩过程中过于艰难，很容易使她们在产后产生对性生活的排斥心理，害怕再次受孕；在生产后进行性生活，产妇的乳汁会分泌出来，这对夫妻双方都是一种不好的体验；产妇在白天把所有的精力放在宝宝身上，晚间过于劳累，无法给丈夫以积极的回应；在进行夫妻生活时由于宝宝的啼哭，夫妻二人不得不中止。这些都会慢慢增加产妇对性生活的排斥。

3.产道受损

如果产妇在分娩过程中由于各种原因，不得不选择阴道助产手术，那么它对产妇的身体伤害是巨大的。产妇的阴道可能因此损伤，在进行性生活时会产生剧烈的疼痛。

4.哺乳原因

产妇在哺乳期间，体内激素会发生明显的变化。这样会引起性欲下降、性交不适。

如何改善产后心里状态

1.使用润滑剂

如果产妇只是因为进行性生活时阴道疼痛，可以使用无刺激的润滑剂帮助产妇减轻疼痛。

2.动作轻柔

如果产妇是心理因素在做主导，那么丈夫在进行夫妻生活时动作一定要轻柔，并反复安慰产妇，使她们在整个过程中放松。

以上是产后女性不喜欢性生活的原因和缓解此类情况的方法，如果这种情况长期无法解决，女性可以去医院做相应的理疗。

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