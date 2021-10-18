不想太早要二宝，这些避孕方式要知道

很多人认为，只要产后月经没有来，同房就不会怀孕。其实，这种想法并不科学。产后没来月经，但也有可能会怀孕。为了自己的身体健康，也为了顺利哺乳，新妈妈一定要注意产后避孕。那么，具体该怎么做呢？

1.安全套

这是最常见的避孕方式，安全套可以阻止精子与卵子相结合，不仅能避孕，还能减少性病传播可能。

优点：超市、网上都能买到，使用方便，价格便宜。

缺点：只能使用一次，使用过程中会有异物感，少部分女性对避孕套材质会有过敏反应。

2.节育环

在子宫内放置节育器，从而起到长期避孕的作用，也不会影响日后怀孕。

优点：避孕效果持续时间长，不会影响夫妻正常生活，可以缓解经期疼痛以及减少月经血量。

缺点：放置和取出节育环需专业医生操作，每隔3-5年需检查或是更换。使用节育环有可能会造成一部分女性发生月经不调和不规则少量出血。

3.利用安全期避孕

新妈妈通过测量体温，观察身体状况，从而推算出排卵期，避免在排卵期同房。

优点： 性生活没有影响。

缺点：这种方法只适合经期规律的女性。这种方法需要不断记录体温以及排卵征兆，避孕成功率不高。

4.避孕药

利用药物阻止排卵。避孕药通常使用雌激素阻止排卵，从而达到避孕的目的。

优点：避孕成功率高。

缺点：容易发生月经失调，并伴有阴道少量出血。哺乳期妈妈服用避孕药有可能会影响到母乳质量。

5.佩戴宫颈帽

将套子套在宫颈上，以阻止精子进入子宫与卵子结合。

优点：价格适中，避孕效果较好，可以在子宫颈上固定48小时。

缺点：需要医生佩戴，而且尺寸也要事先定做，月经期间不可使用。

TIPS：

产后避孕方法有很多，但有些方法并不可取，比如说禁欲。禁欲成功率不是百分百，还可能会影响夫妻感情；另外，生理期避孕也是一种不科学的避孕方法。月经来潮时，女性仍有可能排卵容易受孕，因此建议大家不要选择在经期避孕。

新妈妈身体正在恢复，同房次数一定有所节制。新妈妈应根据自己的身体情况，选择合适的避孕方法。有的新妈妈需要给娃哺乳，最好不要服用避孕药，以免影响乳汁质量，不利于宝宝的正常发育。

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