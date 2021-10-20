出月子后，宝妈需要面对的五大难关

宝宝出生后，妈妈都需要坐月子恢复健康。很多妈妈认为，出了月子自己就能解放了，其实出了月子后，妈妈还需要经历以下五大关：

1.经济压力

很多妈妈生娃后会选择重新回到职场上班挣钱，但在休产假期间妈妈的收入大幅减少。妈妈就容易变得焦虑自卑起来，在日常开销方面也会有所节制。

2.他人指责

妈妈在带宝宝时难免会犯错，亲友、邻居、同事等有可能会说三道四，指责其不会带娃。他人的指责好非议，会给妈妈带来很大压力。新手妈妈带娃自信心不足，再加上别人议论，会变得更加不自信，心里难受。

3.休息不足

宝宝出生后大部分时间都在睡觉，但很容易醒，醒后就要妈妈喂奶。如果其他家人没时间照顾宝宝，妈妈不但白天要照顾宝宝，晚上也要继续，根本没时间休息。长时间睡眠不足，会使妈妈精神变差，皮肤也变得暗淡无光，脾气变坏。

4.家人不管

对新妈来说，别人的非议都不如家人不管来得伤害大。照顾宝宝不是件轻松的事情，如果家人不管不顾，冷眼旁观，对照顾宝宝这件事一点也不上心，会给妈妈带来非常大的伤害。

5.孩子生病

宝宝抵抗力很弱，很容易生病。孩子生病时，妈妈是既着急又心疼，恨不得替宝宝承受病痛，有时候甚至还会急的嚎啕大哭。

出月子后，妈妈还有很多问题需要面对，此时应及时调整心理状态，多跟家里人沟通获得他们的支持。另外，爸爸也要参与到照顾宝宝中来，给妻子更多的休息时间。

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