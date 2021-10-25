妈妈产后涨奶疼痛难忍，赶紧试试这几招

宝宝出生后，妈妈体内荷尔蒙发生变化，乳房开始分泌出奶水。如果母乳没有不及时排出，妈妈就会因涨奶而感到疼痛，进而影响宝宝的母乳喂养。那么，妈妈产后涨奶该如何解决呢？下面教大家几个缓解的小妙招，快用起来吧~

1.利用吸奶器

新生宝宝胃口小，吃奶量较少，这时候妈妈可以利用吸奶器将多余乳汁吸出来，不但解决了涨奶，还能促进乳汁分泌。

2.适当进行冷敷

妈妈分娩后感觉到乳房胀痛，有可能是生理性肿胀，可以采取冷敷来缓解。另外，妈妈可以在哺乳后、两次哺乳间、乳房疼痛厉害、宝宝不愿吸吮时，采用冷敷方式减轻肿胀，缓解疼痛。具体冷敷多长时间，应根据妈妈个人情况决定。

3.调整饮食，少吃高糖高脂肪食物

生完宝宝后，妈妈都会坐月子恢复身体。坐月子期间，日常饮食应保持清淡，少吃高脂肪高糖食物，以免乳汁过于浓稠影响正常排出，进而引发涨奶疼痛。

4.正确的喂奶姿势，避免乳房负担

妈妈喂奶姿势不正确，会加重乳房负担，不仅会影响乳汁的正常分泌，还会妨碍宝宝的正常发育。因此，妈妈在哺乳时一定要采取正确的姿势。

妈妈喂奶时，要让宝宝身体与头部呈一条直线，身体朝向自己，脸部正对乳房，而妈妈保持舒服的位置，让宝宝身体靠近自己。

5.尽早让宝宝吸奶

宝宝出生两小时后，妈妈就可以给他喂奶了，这样更有利于乳汁分泌。通过宝宝吮吸，不但可以刺激乳腺分泌更多乳汁，还能避免乳腺堵塞缓解涨奶疼痛。在喂奶前，妈妈可以用热毛巾热敷乳房一分钟，这样可以让乳汁流出更顺畅。

6.选择合适的内衣

妈妈产后最好穿柔软棉质的专用哺乳内衣，这种内衣不仅能支撑乳房，还能改善乳房血液循环，有利于乳腺畅通，减少疼痛感。妈妈购买内衣时不要选择过紧，以免影响乳汁分泌。

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