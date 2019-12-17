婚后为何没了激情?也许这部纪录片可以给你答案！

说起婚姻，我们想到的可能是盛大隆重的婚礼，是纯白圣洁的婚纱，是一生一世不离不弃的誓言。然而，那只是婚姻的开始。

01

婚姻最真实的样子

台湾导演沈可尚和太太结婚前也是无话不谈，每天都会花大量时间交流聊天，但是结婚后没两年，他们的交谈变得很少，每次聊天也都围绕着柴米油盐这些琐碎事儿。

他感觉到惶恐不安，婚后的我们为什么没有了激情？我们的婚姻怎么了？

接着他用了7年时间，跟拍8对夫妻，寻找为他解惑的答案。

并制作成纪录片——《幸福定格》。

他发现，很多婚姻都在上演着相似的故事：

「我现在一看到你就很烦！」

「我已经付出了那么多，你都看不到吗？」

「结婚真的不好玩，成本太大了。」

婚姻似乎变成了一座围城，生孩子养孩子、婆媳矛盾、家务劳动……矛盾纷至沓来，连酱油瓶子倒了没人扶都会引发一场家庭战争。

在沈可尚的镜头里，8对夫妻面对面交谈，有些夫妻平时没感觉，一谈才发现有这么多问题，有的夫妻笑着笑着就哭了……

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吴女士、曾先生

结婚7年

孩子6岁

这是一对标准的中产阶级夫妻。

影片中太太问先生为什么每天要喝酒。

先生无意中说了一句“因为小孩子在吵，比较难睡，喝点酒好睡一点”。

先生的答案令太太感到震惊、也觉得委屈。她已经用尽了力气照看好孩子，让孩子不要影响到先生休息，甚至牺牲了自己的事业照顾家庭，但是先生的这句话，否定了她的全部努力。

最后，太太含着泪喊了一句：我根本就是讨厌小孩！

这句话伤了所有人的感情，也伤了她自己。

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刘先生、吴女士

结婚10年

2个孩子，老大7岁

“希望太太协助我，帮助我照顾我的父母。”

这位太太，她自己的妈妈生病在家，然而为了配合丈夫照顾公婆，她只能打电话关心一下自己的妈妈，这令她内心非常痛苦。

对此，先生却说：“我什么都知道，但是请你知道我是男生。”

他认为他是男人，需要兼顾到很多层面，顾好父母顾好妻子顾好孩子，无法做到只顾一方。

太太提出，她需要的是丈夫跟她站在一起，而不是代表他的父母来处理她与他父母之间的问题，这让她觉得孤立无援。

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杨先生、张女士

结婚6年，孩子3岁

“只是感觉到了，顺其自然就结婚了”

这是一对在陕北种苹果的夫妻，住在黄土高原。

当被问及他们怎么在一起时，两个人表现出惊讶的样子。两个人的答案都是：很自然地就在一起了。

没有热恋，没有求婚，一切似乎水到渠成。

“你不问我还没感觉，但是你现在问这个问题，我也感觉我们挺奇怪的。”

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李先生、徐女士

结婚30年

2个孩子，老大18岁

“亲情是被动的，爱情是主动的。”

这对拥有高学历的教授夫妻，丈夫面对照顾父母和工作晋升的双重压力，而倍感焦虑。

一次争吵中，丈夫当着妻子的面将椅子摔烂了。

但是妻子没有发怒。

“在那0.1秒发怒、失控的你，并不是在对我发怒。你只是在寻找一种方法向我Cry for Help。你的愤怒和失控只是外表呈现的，我不能因为那一刻你的愤怒，就认定你是这样的人。”

在这些夫妻身上，我们或多或少看到了自己的影子。

02

婚姻，始于浪漫，终于琐碎

这部纪录片中，导演不仅记录了夫妻对谈的场景，还插入了一些婚礼的影像，以及那些笑靥如花的婚纱照。

虽然结婚后的夫妻各有各的矛盾点，各有各的疲惫模样，但是他们携手踏入婚姻的那一天，都是同一种幸福的模样，笑容里带着憧憬和向往。

新娘挽着爸爸的臂弯，走向她心爱的新郎，两个人在一片祝福声中，许下一生一世的誓言：

“我愿意在将来的婚姻当中，负起丈夫的责任；我愿意在日后的婚姻中，负起做妻子的责任。不管境遇好坏，不论富贵贫穷，或健康，或疾病，相悦相爱，终生不渝。”

但是这样单纯的幸福，很快被婚后的婆媳矛盾、夫妻分工问题、孩子教养问题冲散了。

激情褪去，生活中留下的就是那些琐碎事情，我们的婚姻，正是被这些琐碎事情推动着。

婚姻幸福的秘诀，就是经营好这些琐碎。

婚姻的失败，也大多是败在这些细微之处。

科威特一对夫妻闪婚闪离，婚姻仅维持了3分钟，就宣告终结，创下了史上最短婚姻的记录。

事情经过是这样的。

这对夫妻在当地法院登记结婚，手续办妥后，两个人甜甜蜜蜜地正要离开。

结果新娘一个不小心摔倒在新郎面前。

新郎第一反应居然不是扶起自己的新婚妻子，反而哈哈哈哈捧腹大笑，还骂了一句：愚蠢！

新娘见此大怒，扔下一句“离婚”，就径自去找法官解除了婚约。

这就是所谓的“细节打败婚姻”。

就像沈可尚镜头下的那些夫妻，他们争吵的原因不是出轨，不是家暴，而是照顾孩子、照顾老人以及生活中种种细节。

一位妻子细数丈夫的“罪状”：

“你常常听不懂人话的时候，很烦。”

“我明明要用车，你却把我车子开走，我只能骑车的时候，很烦。”

“你每次拖我后腿的时候，很烦。”

都是微不足道的细节，却常常让她崩溃，觉得“老天爷在折磨我”，怀疑当初为什么在一起。

03

沟通，是婚姻保鲜的秘诀

影片里，一位妻子问丈夫：“你每天和我讲话有超过1小时吗？”

丈夫只是笑笑，不语。

妻子继续说：“你都是一直对着手机，也不会和我讲话。”

这也正是导演沈可尚的困惑之处。现实中，多少夫妻也是如此？

在外面跟同事朋友聊得风生水起，回到家拿着手机沉迷不已，稍微说两句就开始不耐烦，这样的情景似乎正变成常态。

知乎有人提问：什么时候你会对婚姻死心？

下面有个回复，被众人纷纷点赞：

“大概就是两个人明明在一个空间里，可是却像在两个世界里。

你想跟他说一句话或者分享一件开心的事，抬头看到的是他满眼的不耐烦和嫌弃。

到最后的你不说我不说，到无话可说。”

赵又廷之前上节目，主持人金星问他：你和高圆圆在家里话多吗？

在我的印象里，赵又廷应该是比较内敛的那一派人，高圆圆也似乎是高冷女神范儿，但是面对金星的提问，他却回答：非常多。

金星也很诧异：主要是你在说吧？

赵又廷：没有，我们两个人都在狂说。

很难想象两个外表高冷的人一起狂说的情景，但是回过头来一想，夫妻俩在厨房一起准备晚餐、在饭桌上一起吃饭、吃过饭一起看电视，这些时光里你一句我一句，时不时穿插些清脆笑声，这不是很有烟火味儿吗？

这才该是幸福婚姻的模样。

当婚姻变得沉默，两个人失去了沟通的渠道，就很容易渐行渐远。大多数人还没有到那种一个眼神就能彼此心领神会的地步，所以需要以言语为桥梁，通过交谈进入彼此的心灵世界，让两个人的距离变得更近一些。

而缺少交流，很多问题在不知不觉中累积，为婚姻埋下隐患。

就像影片中，妻子不知道在逛夜市时，她独自走在前面，丈夫会不开心。

丈夫也不会知道，一个女人离开父母嫁给他，要付出多大的成本。

然而打开话匣子之后，他们又变得无话不谈，发现了很多以前没注意到的幸福。

你看，他一点都不浪漫，却记得为工作回来疲惫的妻子煲好汤。

你看，五谷不分的先生，也会系上围裙，为太太下厨房。

很多问题，需要通过沟通去发掘。

很多小幸福，也需要通过交流去传递。

04

幸福的婚姻，就是我懂你的不容易

纪录片中最令我动容的是那对教授夫妻。

先生因为各种压力而生气摔坏椅子时，太太在那一瞬间看到了先生的脆弱无助。她的理解，化解了一次巨大的冲突。

那位妈妈和公婆都需要照顾的太太，她所有的委屈也源自先生的不理解。

先生不理解妻子无力照顾妈妈的愧疚，不理解妻子需要他跟她站在同一阵线的渴望。

看着妻子含泪的双眼，听着她嘶哑的声音，再看看先生一遍一遍地重复“我是男生”，我真想在他脑门上狠狠一拍，打破他脑海里自以为是的迂腐。

妻子已在崩溃边缘，身为男人，首先应该做的是理解妻子的情绪，而不是反复强调自己的不容易，寄希望于妻子委曲求全。

最好的婚姻，是懂得对方的不容易。

早前看过一个故事，男主人公是开长途客车的，经常要到半夜三更才回来。

不管他多晚回来，家里都是灯火通明，锅里温着暖暖的汤。

听到他开门的响动，妻子会从床上爬起来陪他闲聊几句，帮他解解乏。

每逢休息，他都在家陪伴妻子，和她一起做家务，一起闲话家常。

如此过了10年，两个人的日子越过越好，他带她去国外旅游，补偿她一个迟来10年的蜜月，还趁机求了个婚。

婚姻中最难得的是一份“懂得”，没被共情的也许是丈夫，不被理解的也许是妻子，最糟糕的就是两个人都看不见彼此。

于是抱怨产生了。

男人说：

“我每天累得跟狗一样，回到家也不让我安生！”

“你一天到晚在家都干些什么？”

女人说：

“天天不着家，也没见挣几个钱回来！”

“回到家跟个大爷一样，当我是保姆吗？”

婚姻走到这一步，不妨换位思考一下。

男人有男人的苦，女人有女人的难，只有站到对方的立场去想问题，才能真正读懂对方。

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