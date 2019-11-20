当爸爸单独带娃时……场面快要控制不住啦！

虽然咱们在网上抨击了无数次“丧偶式育儿”，可现实生活里，能和妈妈一起分担育儿重任的爸爸数量还是不容乐观。“妈妈有事，爸爸把孩子送错幼儿园”的新闻屡见不鲜，可见咱们的爸爸对孩子的各种情况真是知之甚少，全托付给妈妈了。

正因如此，一旦妈妈有事出门，爸爸们被委以“照顾孩子”的重任，要不就是想办法偷懒，要不就是花式“折腾”孩子。

那些坑娃的爹

▲ 爹你四不四故意的？

▲ 喂奶有绝招

▲ 有你这样训练走路的吗？

▲ 爸你等下再去锻炼行吗？我不是杠铃啊！

▲ 亲生的？

▲ 旋转跳跃我闭着眼

▲ 相信爸爸的手艺，没问题的！诶？

▲ 爹我真的无话可说，让妈妈来收拾你吧

▲ 宝宝：还有点刺激是怎么回事？

当然，还不能缺少一些孩子现身说法：

装了纯牛奶：我小时候在我爸肚子上尿尿，然后我爸下意识给了我一巴掌把我扇飞了，导致我现在总流鼻血……我怀疑是我爸扇的。

是慧慧啊：我妈出去旅游五天，我爸已经带着我妹妹吃了两天酒店了，不知道剩下的三天他们怎么度过。

小毛驴看唱本：真的，我爸在我小时候怕我尿床，又找不到纸尿裤，直接用塑料袋给我包上了，我妈回来后看到骂死他了。

史努比是只好狗狗：家里原来养了只狗，我爸嫌我乱动吵到他，直接把我和狗关在一个笼子里了……

花谢花开：据我奶奶说，我半岁左右，我爹给冲奶粉，不知道量给多了奶粉，我死活吸不出来哇哇大哭。他还打电话问我奶奶，说我是不是生病了，为什么一直哭，无语了。

我是你的可爱c：我特别小的时候，跟我爸一起买豆腐，回来的路上我双手捧着豆腐坐在自行车后座上。骑过一个小水沟时，直接把我颠下来掉进水沟里了，然后我爸毫无知觉，就这么骑走了……而且我时刻记得保护豆腐，掉进水沟里也高举着那块豆腐。

可爱的小高个：我小的时候犯错误被爸爸打了一顿，我哭的时候吹出一个鼻涕泡泡，没忍住笑了，爸爸以为我不服气就又打了一顿。

其实，并不是说这世上就没有认真负责的，愿意花时间精力照顾孩子们的好爸爸，而是因为数量比起能“扛起整片天”的妈妈们来说，实在是太少了。

希望看完这篇文章，爸爸们不要觉得“照顾不好孩子”是男人的通病。恰恰相反，育姐想鼓励爸爸们多多参与各项亲子活动，毕竟孩子的成长只有一次，错过了就不再来。

据调查，对女儿来说，爸爸不仅影响着女儿的择偶观，还影响着女儿人际关系的建立。女儿跟父亲的相处模式会搬到女儿成年时期跟男性的相处中。

希望爸爸们能在照顾孩子这件事上“怒刷存在感”，不要总搞出这些幺蛾子啦！

最后再友情提示下妈妈们，把孩子交付给没经验的爸爸，还得多长个心眼，实时掌握动态！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)