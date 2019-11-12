那个12岁的弑母男孩，是怎么走到这一步的？

之前有几天的新闻热搜，都被一则“12岁少年因不满母亲管教，持刀弑母”的新闻霸占。光从标题来看，就足以让人胆战心惊。可是等我们点开一篇又一篇的报道与采访后，才发现案件发生之后的人和事，都再一次挑战着大众的忍耐与理解力。

为什么这么说？我们可以先从案件的几个细节来说起。

孩子之前一直和爷爷奶奶生活，母亲二胎后放弃在外打工，一家人借钱拿积蓄买房装修，好不容易才在不久之前住进了新房。

然而，孩子吴兵虽然年仅12岁就染上了抽烟的恶习，把妈妈此前从酒席上受到的4包烟全部偷偷抽掉了，于是两人发生争执。吴兵不满被母亲打，竟然拿出刀冲向母亲。事后母亲被发现，房间里都是血迹，母亲身上也出现了多处刀伤，不敢想象孩子当时究竟是如何下手，是否已经杀红了眼。

如果仅仅是这样一番描述，我们或许还可以把此案理解为叛逆孩子一时冲动杀害母亲，大多数人也会理解表示孩子这是糊涂、年纪小、不懂事、一时迷糊。

实际上呢，这个12岁的孩子真的什么都不懂吗？

1.吴兵家的邻居当晚听到了他们家传来的两声尖叫，去敲门时，吴兵在门里回应称“没事，没事，弟弟拉屎在床上，我妈妈很生气。”

2.吴兵的外公后来透露，当吴兵砍死母亲后，没有报警没有求助，只是换了衣服，将卧室门锁了，带着弟弟在家里睡了一晚。晚上10点多，他还用母亲的手机，模仿母亲语气给班主任发了一条请假信息，“胡老师，吴兵明天请假行不？他感冒了。”

3.第二天周一，校车司机在楼下催促吴兵上学，他在二楼推开窗回应已经请假了。

4.外公隔天接到邻居消息说女儿家一上午没开门，联系不上人，赶去查看情况时，看见吴兵带着2岁的弟弟在客厅玩耍，女儿的卧室门关着，他想开，没找到钥匙，吴兵告诉他，妈妈拿着包去镇上了。

5.“当时我们进去看到他母亲的尸体，问他，他不承认（是他杀的），到了派出所才承认，说是母亲不爱他，经常吵架。”一位看到事发现场的邻居表示。

6.在吴兵因为没有达到14岁，即法律规定负刑事责任的年龄，被放回家后。当地民警问了他几个问题，对话如下：

“为什么要抽烟？“

“我们班几个同学也抽。”

“你把你妈妈杀了，你认为错了没有？”

“错了……但是我又没杀别人，我杀的是我妈妈。”

“那以后怎么办？”

“学校不可能不让我上学吧？”

即使砍向母亲的第一刀是一时冲动，是怒不可遏，但随后孩子一连串“冷静的”行动已经不能用“什么都不懂”来掩饰欺骗大众了。他懂得如何把妈妈的行踪隐藏起来，懂得去欺骗他人，懂得撇清自己就是犯人，这已经不是心智未开的孩子所能做到的。

另一方面，这个孩子又是非常不成熟的，因为他的世界观是扭曲且不正常的，他不能理解母亲为何要管教自己，也不能理解为什么杀的是自己母亲还要负责。

然而最矛盾的还是这句“学校不可能不让我上学吧？”，不知道这个孩子的内心深处，究竟是真的认为自己弑母无所谓，还是已经知道自己犯下了大错，却钻了法律的漏洞无需负责。

孩子变成现在这样，谁应该负责？

有因才有果，孩子的行为受到思想的控制，而他的思想与性格并不是一天练就形成的。

1.怪父母怪长辈？

根据事发后有关媒体对吴兵一家人的采访，原来吴兵属于“留守儿童”。2005年吴兵的父母就结婚外出打工，他半岁时就被交给爷爷奶奶带。由于赚的不多，出去开销和寄回老家的钱，吴兵的爸妈并不能常常回家，一年也就一两次，大部分时间都是通过电话联系感情。

可是孩子的成长，光靠电话联系实在亏欠太多，隔代育儿也会出现各种问题，这些在吴兵身上悉数应验。

由于父母常年不在家，吴兵和他们的感情并不深厚，而爷爷奶奶的管教也只是局限于满足孩子的正常的衣食住行，教育手段只靠打骂，至于其他的品德思想类的教育和引导，则被忽略。

除此之外，爷爷奶奶那边似乎还很宠爱吴兵，之前孩子外公就发现吴兵主动找他们都是为了要钱，一开始十几块，到后来都嫌少。今年9月孩子爷爷发现家里少了1000块，他问吴兵是不是他拿的，最初吴兵不承认，但是后面问多了，他就不耐烦地说钱是他拿的，但已经用完了。

孩子爷爷的做法，居然只是“不好多说”。一个已经学会偷家里钱的孩子，而且还是如此大的数额，长辈还没有意识到其严重性，反而只是无奈地让此事过去，无异于是进一步放纵了孩子一步步滑向深渊。

至于吴兵的父母，孩子妈妈在生完二胎后决定回家照料两个孩子，此前不熟悉的两人如今要共处一室，而且妈妈比起爷爷奶奶要严厉得多，若不是因为爷爷身体不适，吴兵没办法才搬到新房子和母亲生活。

长久以来的放纵，突然被自己并不认可的父母管教束缚，他过得并不舒坦。据多位亲属说，吴兵经常与母亲吵架，有时甚至出手打母亲。而争吵的起因往往是玩手机和要钱，母亲不想他沉迷于手机游戏，也不愿意给他过多的零花钱去买槟榔和烟。

这是矛盾的起源，却也只是弑母悲剧发生的原因之一。

至于吴兵的父亲，在案发后他承受了多方面的压力，因为舆论的声音如滔天巨浪向这一家袭来。不过有记者询问吴父，事发后是否责备过孩子，他只称“孩子太小，不懂事。”

孩子真的不懂事吗？不懂事的仅仅是孩子吗？

2.怪精神问题？

据孩子爷爷表示，吴兵7岁那年被面包车撞伤头部血流不止，医院记录的伤情是：“额部复合组织缺损，额部头皮血肿，颅脑外伤脑震荡”，鉴定为10级伤残。

孩子被撞之后，父母依旧没回家，肇事司机只赔偿了医药费。一年多后，吴兵在和同学玩耍时被推倒，头部撞到墙角，起了个大包一个月后才消下去。

这两次的经历让爷爷觉得孩子有点反常，他说孩子有一段时间，经常晚上十一、二点在房间里，一圈一圈地绕，自己叫他，他也不理。后来绕圈变为经常半夜大喊大叫，有时候哭，有时候骂脏话，这种情况，到现在都还时有发生。

孩子是否因为车祸导致脑不受损影响到精神健康，我们目前不得而知，但张被发现孩子精神状态不稳定后，没有及时跟进，与孩子商讨或者把孩子送去医院鉴定治疗，也属于意识不强监管不力的一种疏忽。

或许对许许多多家庭来说，很难顾及孩子的方方面面，也有许多家长认为，小孩子能有什么精神、心理问题，去治疗不是浪费钱嘛，就这样无视了孩子发出的求救信号。

养育一个孩子，把他培养成一个健康正常的成年人本来就很不容易，也很难有人完美做到这一点，但育姐还是希望家长朋友们多关心孩子的身心状态。

3.怪手机游戏？

现在时常能看到的新闻类型之一，就是孩子借用家长的手机看直播打游戏，然后偷偷用掉了家长的辛苦钱，从几千到几十万都大有人在。而且这些孩子中的许多人，都学会了删掉短信提示，删掉软件支付信息来隐瞒此事。

吴兵的爷爷说孩子在9岁左右沉迷手机，周围亲戚朋友的手机都被借了个遍。“放学回来书包一丢，就开始玩手机。”吴建德说，有时候玩到很晚他才开始写作业，而总是一边写，一边用手机找答案。

吴兵的伯伯吴建永偶尔也打游戏，他看见吴兵每次打开手机都无法自拔，不强制拿走手机他就不会停下来。“有时候整天拿着他妈妈的手机玩游戏，感觉离不开它。”

手机的诱惑力，对涉世未深的孩子们来说确实很大，因此家长对孩子的监管也至关重要。同样是游戏，有的家长可以利用它教会孩子历史文化，有的家长却只放纵孩子无节制玩耍沉迷其中。

手机游戏是世间万千诱惑中的一种，即使没有了游戏还也可能会染上其他恶习，这一点许多父母并没有意识到，只是单纯地把孩子不好好学习的原因，一股脑推给游戏或者直播。

后续事态发展令人唏嘘无奈，孩子将来究竟如何管教？

孩子的所所所谓暴露后，似乎除了娘家人，没有人替这位母亲赶到悲伤。12月5日傍晚，12岁的吴兵在杀死自己母亲3天后获得了“自由”。因为没有达到负刑事责任的年龄（14岁），派出所民警将他交由监护人看管。

家属说他们来不及悲伤，因为全家都陷入了尴尬的境地：

吴兵自己说：

学校总不能不让我上学吧。实际上虽然法律上对于他这年纪的孩子的处置存在漏洞，他不用坐牢，却也没有学校没有人再敢接近他。

吴兵的父亲说：

家里老人身体不好需要照顾，两个孩子年纪小正是花钱的时候，在外打工入不敷出欠下外债，如今赚钱养家不能两全，他很无奈，希望政府帮助他们。

“校长说了他的担忧，很多家长都很抗拒他回学校，我还是希望他能够读书，现在我们也没办法了，希望政府能帮忙管教，也解决下他吃住的问题”。

孩子在宾馆

吴兵的奶奶说：

虽然现在学校专门安排了两位老师到他们暂居的宾馆来不可，但是还是希望吴林能够回到学校，“补课这个事有今天没明天，也不是连贯的，当然还是回学校上课好。”

吴兵的姑爷爷周克辉说：

因为孩子还未成年，出了这样的事应多多管教，不能直接让他流入社会，希望能给他换个环境，“这个孩子肯定还是有改善的，我们家里强烈请求政府管教。”

吴兵的大伯说：

小孩刚上6年级，未来教育必须得解决。“他爸爸带着小孩去别的城市，家里没人照顾，我们亲属也不放心。如果在镇上租房子，遇到这样的事情，也不会有人租房子给他们。”

不满十四岁的孩子犯罪，就无法可依不能管理了吗？

然而，这个孩子真的适合再次其这么快速地进入正常学校读书吗？正常的普通教育对他来说，能改善心中的恶魔，帮他改掉恶习吗？能保证他不会再对周围的其他同学做出不正确的事情吗？

为什么这些家长口口声声只在要求孩子再次融入社会，却没有考虑到应该如何把孩子“矫正”过来，先处理他的思想和世界观呢？

同时，虽然孩子不满14岁，但他确实犯下了大错，难道就这样打马虎眼过去了吗，他不需要承担任何后果吗？

我国《刑法》只规定了14岁以上的人在犯罪后要承担刑事责任，因此未满14岁的孩子不用承担，还不能对其提起刑事诉讼、处罚。

此外里面也明确规定了“收容教养”制度：“因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。”然而什么时候才是必要的时候？

1995年公安部的《公安机关办理未成年人违法犯罪案件的规定》规定：“未成年人违法犯罪需要送收容教养的，应当从严控制，凡是可以由其家长负责管教的，一律不送。”所以到现在，“收容教养”很大程度上已经名存实亡。

未成年人尤其是14岁以下的孩子犯罪就能无法无天了吗？十来管教谁来处理？成为了一块法律上的短板。

虽然《刑法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》中规定了监护人的义务，如今当地有关部门是否会追究监护人的责任，可能性较低。

人民日报也发表言论：弑母后短短数日，便把孩子送回学校，未免操之过急。从因被管教严就杀母，到“又没杀别人，我杀的是我妈妈”，吴某是无知还是精神有恙？不作足够反思，未经基本诊治，如此“放逐”吴某是不负责任的。孩子受教育权需保障，但也得厘清犯错与犯罪区别。

孩子的将来究竟如何？

有网友评论发表了过激的猜想：现在这个孩子知道自己在14岁前还能多杀几个人了，反正也没人管。

当地政府之后接受采访时表态：已经将吴林相关问题上报至沅江市政府，经过市政府会议研究，针对孩子的后续处置已商讨出一套完整的方案，包括今后学习、生活和他的家庭，都已有安排，但细节不方便透露。“我们更多是站在保护这个小孩的角度，有一些举措，很多东西需要一步步落实。”

然而，不久有媒体放出消息，当地教育局计划将孩子放到无人认识的学校去上课。此措施一出激起网友的强烈反对，很显然这种做法完全没有考虑其他学校的学生、家长和老师的想法。

孩子的社会危险性显而易见，当地政府却一放了之，甚至随意将其安排到没人认识的学校，这样的“偷懒式”考虑怎能不引起大家的反对？

周围的邻居说：学校好多家长不允许他回到学校上课，怕他回到学校又犯事。

吴兵就读的小学一位学生家长说：他不希望吴林回来上学，怕他“带坏”其他孩子。“太残忍了。”这位家长说，出了这件事后，他每天都接送儿子上下学，怕孩子出事，其他家长也开始接送孩子。

孩子的将来究竟会变得如何，他能否再一次被社会所接纳，他能否明白自己犯下的过错，能否改掉坏毛病，能否约束好自身的行为，都是未知数。育姐觉得，这一切都并不乐观。

无论如何，近些年未成年人犯罪越来越低龄化是事实，单单靠事后从轻处罚，并不能有效减少和组织未成年人犯罪，尤其是在14岁前犯罪无法可管的前提下。

此前也曾发生过几例未成年人犯罪，被从轻处罚后变本加厉，犯罪越来越重的事件。你能保证单纯地把把吴兵这个孩子放回去，他的爸爸爷爷就能监管好他，教育好他吗？

有专家提出建议：让吴兵负起承担起责任，做好换学校搬家的准备，当地政府和司法部门要联合起来共同对孩子做完善的后期干预相对孩子目前的状态评估，做好心理辅导，时机成熟后送去工读学校。此后每阶段对孩子做评估，观察其是否具有危险性和攻击性。

据介绍：工读学校属于九年义务教育的一部分，只是这种学校的老师除了教授知识，还要对学生进行必要的帮教。

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