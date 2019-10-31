少女命丧父亲之手，从小被家暴曾多次求助

6月7日，距离中考还有三天。

当其他的同学都在紧张地复习功课备考时，山东的一名初三女生却倒在了自家的血泊中。

这名初三女生名叫杨瑞立，家中除了她以外，还有父亲杨爱静、母亲李美芝和弟弟。

父亲杨爱静极度重男轻女，动辄家暴其妻李美芝与女儿杨瑞立，并多次催促杨瑞立出去打工，不愿意让杨瑞立继续念书，要把钱留给儿子买房买车娶媳妇。

6月7日，端午节当天，杨瑞立在家中被41岁的父亲杨爱静杀害，胸部中2刀，腹部和胳膊各中一刀，当场死亡。

被命案终结的家暴史

回顾杨瑞立的成长过程，我们心痛地发现，伴随着这个女孩长大的，是从不停歇、永无止境的家暴。

杨瑞立的母亲李美芝婚后不久就成了杨爱静的家暴对象，生活中的任何小事都可以成为他爆发的理由，稍不顺心便对李美芝拳打脚踢，还进行人身威胁。

在杨瑞立出生后，她也成为了家暴受害者，父女俩只要意见稍有不合，杨爱静便殴打女儿。

这对可怜的母女打不过杨爱静，经常被打得逃到亲戚家以求保命。

等到杨瑞立长大后，她积极寻求外界的帮助，尽自己所能保护自己，坚强地想要活下去。

然而，在杨爱静变本加厉的家暴中，这个小心翼翼、遍体鳞伤长到16岁的花季少女，还是不甘地划上了生命的休止符。

（杨家）

事发当天是端午节，住在姥姥家的杨瑞立和弟弟打算回家取弟弟的课本，因为杨爱静此时不在家，桌子上又有吃的，于是姐弟俩就没着急找课本，而是在自己家中看起了电视。

不一会儿杨爱静回来后，杨瑞立就去找课本想要离开。杨爱静看见杨瑞立，让她把因为家暴躲回娘家的李美芝劝回来，杨瑞立出于保护母亲的心态，立即回道：“你们大人的事我管不了，你叫我妈回来，还是要打她。”

本就因为妻子儿女离家而愤怒的杨爱静更加暴躁了，指责因为杨瑞立的离家，导致李美芝也不回来，情绪越来越激动的杨爱静转身找了把刀，并把儿子锁在了门外。据杨瑞立弟弟的说法，杨爱静问杨瑞立“服不服”，杨瑞立回答“服”，然后便没有了动静。

等到杨爱静一个人从房里走出来的时候，杨瑞立已经倒在了血泊中。

此时，距离她参加中考，还剩三天。

人间地狱，求生无门

不同于母亲李美芝，杨瑞立虽然也是家暴的受害者，但却从未放弃过反抗和自救。在认清了母亲已经因为长期的欺凌而变得忍气吞声、不断妥协的事实后，杨瑞立无奈地放弃了两人共同自救的计划，她察觉到母亲李美芝“太愚蠢、无能了，保护不了我”。

于是杨瑞立向学校求助，给学校和有关部门写了《求助信》，在信中详细叙述了自己的处境，并表示“因为我父亲重男轻女和家暴的影响，已严重危害到了我的人身安全和学习生活，造成我的严重不适。”

学校也很重视这件事，不仅安排了老师对她进行心理疏导，还安排了她住校，让她自己选择喜欢的室友。在杨瑞立住校期间，其父杨爱静多次在校门口附近徘徊，学校还叮嘱了值班老师进行重点防守，避免发生意外，威胁到杨瑞立的生命安全。

学校，成了杨瑞立唯一的避难所，让杨瑞立感受到了希望与爱，给了杨瑞立最后的庇佑。

杨瑞立也曾向亲戚求救，在她被打后，她打电话给一百多公里外的亲戚，寻求帮助。

大伯母刘梅深知母女俩所受的苦难，也曾多次将杨瑞立接到家里，试图劝解杨爱静。然而杨爱静不仅拒绝了刘梅的好意，还威胁刘梅，表示不会让刘梅及其家人好过。多次努力未果，刘梅只好放弃，留下杨瑞立独立面对杨爱静的家暴。

杨瑞立还向司法部门求救过，刘梅曾带着杨瑞立去街道办事处申请司法调解。然而在经过调解员和律师的调解后，杨爱静依旧不同意刘梅带走杨瑞立。

（杨瑞立生前照片）

杨瑞立也曾主动报警求救。

在司法调解未果后，杨爱静又一次殴打了周末回家的杨瑞立。杨瑞立主动报了警，并给自己的班主任打了电话。在警方的协助下，杨瑞立住到了姥姥家。盛怒之下的杨爱静将怒气发泄到妻子李美芝身上，李美芝回忆道“（杨爱静）掐我脖子，怕我离婚，把结婚证找出来撕碎了”。

闻讯杨瑞立姥姥和村干部赶来调解，最后还是杨瑞立姥姥报警，将李美芝接回了娘家。民警也对杨爱静进行了调解，但是“夫妻闹矛盾，没打出伤来，也没办法逮他”，民警对此也很束手无策。

回到娘家的李美芝也没能获得平静的日子，杨爱静打碎玻璃，强闯岳母家，还用刀、硫酸威胁李美芝，跟踪威胁恐吓李美芝。无奈之下，李美芝只好再次报警，但是只被告知注意安全。胆战心惊的李美芝只好躲在家里，不敢出门。

从母亲、学校、亲戚到司法部门、警方，这个16岁的女孩，竭尽全力向外界求救，穷尽所能，拼尽全力，赌上了自己全部的力量，杨瑞立却依旧是，求生无门。

家暴悲剧，是否真的无法避免

杨瑞立的悲剧令我们不得不反思，家暴的悲剧是不是真的无法避免？我们该如何保护家暴中的受害者？

事实上，早在三年前，我国就已实施了《反家庭暴力法》。但是根据媒体监测统计，在新法实施的600 多天中，中国境内家暴致死案件533 起，导致至少635 名成人和儿童死亡，其中有被殃及的邻居、路人，平均每天家暴致死超过1 人，其中绝大多数是女性。

问题出在哪？反家暴明明有法可依，却仍有这么多无辜的人受害。像杨瑞立这样的受害者身心饱受摧残，也曾多次报警，也曾申请司法援助，得到的结果却只有：调解。

然而，暴力可以被调解吗？

《反家庭暴力法》中明明有提过“人身安全保护令”，为什么没有人告诉她们申请？执法机关为什么不主动提供“庇护所”？杨瑞立母女曾多次报警，相关部门为什么从未对杨爱静发放告诫书？这一切背后，有没有“清官难断家务事”的传统观念作祟？相关的公安机关、司法法院、基层执法人员知不知道、熟不熟悉《反家庭暴力法》的具体条例和保护举措？

我们不知道这些疑问的答案，我们只知道拼尽全力想活下去的杨瑞立已经永远失去了明天。

那个躺在血泊中的16岁少女，曾在《求助信》中写下“我愿意接受我大伯一家的帮助，请社会力量和政府力量救救我和我的妈妈”，却只能绝望地接受被亲生父亲杀死的现实。

还有多少个杨瑞立一样无助、绝望、等待救援的家暴受害者？

还要出现多少个杨瑞立一样无辜、善良、命丧亲人之手的家暴受害者？

暴力不可调解，不该原谅，家暴只有零次和无数次。

反家暴的普法之路，任重而道远。

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