不走寻常路！美国夫妻让娃辍学自己来教

据英国《每日邮报》报道，美国一对夫妻没有将孩子送到学校里读书，而是利用网络资源自己在家教育孩子。另外，这对夫妻还常常带孩子远足，参观动物园、艺术中心、儿童博物馆等。

夫妻俩让孩子退学，在家用网络进行教育

据了解，这对夫妻来自美国俄亥俄州，分别是28岁的丈夫德里克（Derek）和24岁的妻子泰勒·卡特伦（Taylor Catron）。他们在研究小学教育后，决定不让孩子接受传统教育。

2016年，夫妻俩从学校里把7岁儿子德里恩（Dereon）接了回来，自己在家教育他。后来他们又生了三个孩子，同样采用了家庭教育的方式。

与学校里的教育方式不同，夫妻俩在教育4个孩子时没有制定严格的时间表，采用的主要的教育工具是Netflix网站。他们在网站上挑选出《蓝色星球》、《海洋》、《抽象派艺术作品》、《我们的星球》、《生命故事》等纪录片给孩子欣赏。另外，夫妻俩还会在YouTube上寻找教育资源。

家庭教育颇有成效，打算带孩子环游世界

夫妻俩认为，这样的学习方式更有利于孩子未来发展，可以让他们不用花时间参加考试，或者学习一些将来无用的东西。泰勒说：“孩子是学习的主宰者，他们想学什么我们就教什么。我们和孩子玩了许多寓教于乐的游戏，还常常带他们去博物馆、学习中心、动物园参观游玩，让他们通过亲身体会来学习知识。我们还想带孩子去世界各地游历，让其在生活中接受教育。有很多知识是在课堂上学不到的，有很多重要的内容学校也没有教给孩子。”

泰勒接着说：“我不相信学校里的考试，我们对孩子的教育颇为成功，人们在和我的孩子交谈后都夸他们聪明伶俐。这是我们为孩子们选择的最好的教育方式。我们每天的教育内容都是不一样的，没有严格的时间表。孩子们总是问东问西，想了解更多事情，他们每时每刻都在学习。对我而言，这就是自己教育孩子的意义所在。”

泰勒还表示，如果经济条件允许，他们打算带孩子环游世界使其了解现实生活。她这样说道：“对于家庭教育而言，我最担忧的就是孩子不能与别人交流互动。好在，我的孩子到哪里都能交到朋友。我想告诉那些批评这种教育方式的人，与传统教育方式不同不一定就是错的，我们并非阻止孩子接受教育，而是选了一种最适合他们的教育方式。”

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