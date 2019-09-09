五龄童被继父虐死，生前日记令人心碎

据日媒报道，2018年3月，日本发生一起震惊全国的虐童案，一名年仅五岁小女孩长期遭受父母虐待，两人因担心罪行曝光，一直不肯带体弱多病的孩子去就医。后来，这名可怜的孩子不断呕吐，终因败血病离开了人世。今年9月3日，这起虐童案第一次公开审理，女童妈妈还辩称，她之所以知情不报，是担心遭到丈夫的报复。

女童饱受父母虐待，去世时体重仅12.2KG

年仅五岁的结爱生前过得非常坎坷，她经常遭到继父船户雄大和妈妈船户优里的轮番虐待，去世时体重只有12.2KG，与同龄人20KG的平均体重相比低太多。

据这对狠毒夫妇供称，平常他们每天只让女儿吃一两顿饭，导致孩子长期营养不良。除此之外，孩子生前不但被囚禁好几个月，还常常遭到继父虐打，甚至被强迫每天早上四点起床，用平假名写日记。

女童生前日记曝光，内容令人心碎

9月3日，东京地方法院对妈妈船户优里进行了公审。被控同样罪名的继父船户雄大预计将于10月1日接受公审。

庭审一开始，船户优里就捂脸哭泣。法庭等她平复后，开始正式审理。船户优里表示，她知道丈夫虐待女儿，但不知道他还曾打过孩子。在被问及为何隐瞒不报时，她表示，因为丈夫报复起来很恐怖。

随后，检察官在法庭上宣读了孩子生前写的日记：“明天早上我不会再像今天一样，明天一定能做到的，我会用尽全力让爸爸妈妈看到我的努力的。”“以后不用爸爸妈妈提醒，我也会努力做好的，比昨天还要好，明天一定会做到的，所以拜托请原谅我，原谅我吧，拜托，我真的不会再犯同样的错，拜托你们。”

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