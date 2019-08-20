日本美女勾引12岁男童，自称异性缘差

据日媒报道，日本一女子通过手机游戏结识了一名12岁小男孩，令人没想到的是，两人很快就发展成了恋人关系，女子还引诱男孩到其家里发生关系。目前，法院正在审理该案，将于下月宣判。这起案件曝光后，日本社会各界大为震惊。

女子玩游戏结识男童，勾引其发生关系

据了解，女子名叫长尾里佳，22岁，是一名单亲妈妈。据她供述，去年，她在玩游戏“荒野行动”时认识了这名12岁男孩。后来，她出钱引诱男孩从福冈来到她位于高松的家中发生关系，期间还拍下亲密合影。男孩妈妈因为儿子两次无故离家，感到担心而报警，此事才得以曝光。

在法庭上，长尾里佳表示她异性缘不好，在日常生活中常常碰到渣男，身心俱疲，认为自己不受关注，不被爱。而这名12岁男孩却是真心待她，让她难以自控，与男孩成为了恋人。

目前，长尾里佳已和男孩父母达成和解，表示会断绝联系，但男孩难以接受，甚至伤心崩溃。

据估计，这起案件将于下个月做出判决。因为长尾里佳是初次犯罪，还很年轻，判处缓刑的概率较大。随后，长尾里佳将被送往专业医疗机构接受心理矫正辅导。

女子长有明星脸，或对正太少年情有独钟

长尾里佳似乎对正太少年特别感兴趣，据了解她有一个5岁女儿和一名3岁儿子，大女儿在她18岁时出生，孩子的父亲当时只有15岁。因当时两人还太小，便没有结婚，之后也一直未婚。

据悉，长尾里佳身高大约156CM，肤白貌美，长有明星脸，平常不擅长与人交往，常常宅在家里打游戏，几乎没有什么朋友。

日本刑法规定，与13岁以下孩子发生性关系，即使没有采取暴力或胁迫手段，都是违法行为。

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