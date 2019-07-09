日本男子竟把亲生儿当武器，狠砸外人

据英国《每日邮报》报道，日本一名男子在观看棒球比赛时，与对方球队的球迷发生争执，竟冲动地将怀中孩子当武器砸向对方，完全没有顾及孩子的安危。

男子与外人发生口角，将亲生儿子砸向对方

7月2日，日本职业棒球赛的两支劲旅”阪神虎”和”横滨DeNA海湾之星”在横滨市举行比赛，现场坐满了观众。一名男球迷带着儿子来到比赛现场，为”阪神虎”加油助威。

眼看着”阪神虎”0:4大比分落后，这名男子很是不悦，之后更是和旁边横滨DeNA海湾之星的球迷发生了冲突。保安前来介入，并将他带到其他看台观赛。

令人没想到的是，这名男子抱着孩子离开时，又和一名对方球队的球迷争吵起来。只见这名男子突然行为出格，竟然抓住儿子的双腿用力朝对方砸了过去。孩子的上半身整个向后倾倒，狠狠地砸在对方球迷身上，差点发生意外。

涉事男子被拘捕，网友怒斥其行为失当

保安也乱了阵脚，在确定孩子没有受伤后，立即将这对父子从看台带离，交给警方处理。据悉，这名男球迷已经被拘捕，但具体所涉罪名目前还不清楚。

这起事件在网上曝光后，引起网友们热议。有网友认为他是“阪神虎之耻”，建议剥夺男子去现场看球的资格，还有很多网友称其“举止没有教养，让人震惊”。

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