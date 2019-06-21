女老师性侵13岁男生，或被判三十年有期徒刑

据英国《镜报》报道，美国一名已婚女教师近日被曝出丑闻，这名老师居然向一名13岁男学生发送色情信息，并和他发生了性行为。她随后承认自己犯有试图猥亵未成年人、在公共场合猥亵未成年人、和未成年人发生性行为等罪名。据悉，这名女教师有可能会被判处三十年有期徒刑。

女教师引诱男学生，与其多次发生关系

这名女教师名叫布列塔尼•萨莫拉(Brittany Zamora)，28岁，来自美国亚利桑那州。据检察官介绍，萨莫拉于2017年来到拉斯布里萨斯学院担任六年级教师。刚开始的时候，她通过学校的教育社交媒体应用程序与受害男生取得联系，并且通过一款应用与受害男生和学校里其他学生交流。

萨莫拉承认，在2018年2月1日至3月8日期间，她和受害男生多次幽会，发生性关系超过4次。其中有一次是在教室里，她还命令另一位学生在一旁放哨。据了解，两人发生性行为后，受害男生曾主动发信息给萨莫拉，想要再次发生性关系。

后来，受害男生的父母发现，萨莫拉给儿子发送大量色情信息。2018年3月，警方逮捕了萨莫拉。

家长起诉学校索赔，女教师或被判30年

一名自称目睹萨莫拉性侵受害男生的同学表示：“一个27岁的人居然爱上一个13岁的小男孩，还发生了性行为，这太让人吃惊了。萨莫拉不是一个好人，她太疯狂了。”另一名学生跟校长这样说道：“在课间休息时，大家都在议论他们有不正常的关系。”

据悉，受害男生的家长已经将学校起诉至法院，索赔190万英镑（约合1668万元人民币）。家长表示，根据法律规定，学校有责任保护好学生，但学校并没有尽到职责。

萨莫拉承认自己犯有试图猥亵未成年人、在公共场合猥亵未成年人、和未成年人发生性行为等罪名。法庭将于7月12日就此案做出判决。

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