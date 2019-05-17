听说，大家都在讨论这位戏精胡妈妈……啊哈哈哈……

最近，有位宝妈很火，有不少网友甚至期盼着她上热搜。这位胡妈妈厉害了，说出的话做出的事，每每令人心塞塞。下面邀请大家一起来吃瓜。

先给大家上胡妈妈在家长群里的表现，一言不合就来张自己的朋友圈截图。一看，天呐，吐槽老师的教学的。

更绝的是，她还强调“昨晚太困忘记马赛克老师名字，xx的朋友好像也看到了”!妥妥的找事呀~

学校停课，家长们接到通知全是“收到”，只有胡妈妈打了一堆内容。

此外，无论是和老师，还是其他家长，胡妈妈总是一肚子意见。

对于到校时间和老师的教导方式，胡妈妈认为孩子没迟到，即便到校晚了有问题找我啊，怎么能让孩子罚站或批评呢?!

老师解释后，胡妈妈有一番长篇大论等着呢~

以上看着好像也还可以，不是那么奇葩，你可能表现自己多少能理解胡妈妈的心情。但你知道了胡同学迟到的理由，就不会这么想了。

因为自己要求女儿一定要把蔬菜吃完，所以她迟到了。Emmm，胡妈妈还又一次表达了一诉求“去校长室聊一聊关于上学时间的问题”。

因为早上发现女儿漏做作业，便让她补完作业再去上学。看，胡妈妈还上图了。

胡妈妈自有自己的一套思维方式：女儿演出服有差异，请老师把她安排在队伍中间，不然就不参加了，顺便告状有人欺负女儿。

老师一通解释后，胡妈妈继续怼，质疑老师的教育方式。

女儿春游时吃了同学的零食，胡妈妈也要找上老师，来个大盘点。

不仅是老师，还有家长被拖入“战场”。女儿从同学那借了40元钱，胡妈妈不满意了，于是想了一个“好主意”——把女儿用40元的买的东西带给那位同学。

还好这位同学妈妈很厉害，把胡妈妈的思想工作做通了。

但这事可没完，胡妈妈在朋友们宣布要给女儿“添新家规”!

胡妈妈“功力”不俗，终于成功把家长群的其他家长们惹毛了，被群起而攻之。

胡妈妈不认输，把群名改为“再会”后，发表了非常真诚的暂别感言，顺便还123提出了自己的建议。

事情到这里暂时告一段落，不得不说，这位胡妈妈真的了不得。“欣赏”完她的言行，你是否和达妈一样超心疼她女儿，怎么摊上这么个妈妈。唉，但这位胡妈妈好像不自知。

各位，你的家长群有没有不逞多让的“奇葩家长”呢?

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