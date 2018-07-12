天啦噜！十一岁女孩每天花四小时化妆

据英国《每日邮报》报道，加拿大温哥华的一位十一岁女孩每天都需要花四个小时来化妆打扮。两年来，她坚持每周练习化妆两次。妆容夸张，服装繁复的她，成为了众人不理解的对象。

着迷于华丽服装 喜爱变装生活

这位十一岁的女孩叫布拉肯·汉克，自从和妈妈一起看完美国的热门综艺《鲁保罗变装皇后秀》之后，她就深深地爱上了那些华丽复杂的衣服。并由此决定，要开始打扮自己。每次她都会花很长时间来做衣服、化妆，做发型，沉迷其中不可自拔。

一开始，布拉肯只是模仿节目中的装扮，但是现在，她决定寻找属于自己的路线。在她看来，自己就是一位超级女王，她能够将自己身上很多平凡女性的特质融合升华，并对此进行赞扬。

妈妈和朋友的支持 让女孩坚持做自己

布拉肯的妈妈多米尼克坦言，女儿化妆喜欢日式风格，偏爱粉色、亮片这些元素，和平时的样子很不一样。对女儿来说，化妆其实是传达自己的感受的一种方式。她对此很支持，因为她觉得，喜欢时尚的女儿在化妆的时候很开心，而且这对激发布拉肯的想象力很有帮助。

布拉肯在七月举行的“同志骄傲大游行”上，依然向往常一样打扮了自己，并受到了粉丝们的欢迎。虽然会有陌生人投来异样的目光，但是布拉肯的朋友都很支持她，对她的态度也并未改变。对布拉肯来说，装扮自己其实就是一个很普通的爱好，这让她得到了自信。而她表示也将继续坚持下去，一直到成年。

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