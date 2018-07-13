大写的尴尬！宝妈带儿子去游泳被投诉，网友竟纷纷点赞

相信不少小姐姐有过这样尴尬的经历：在公共浴室或更衣室，忽然有宝妈带着小男孩闯进来！哎呀妈，真是一个尴尬呀~前不久，成都太古里一家健身房游泳馆内，一位宝妈就因为这事惹了众怒！

宝妈：带5岁男童进女更衣室实属无奈

事情发生在太古里威尔仕健身游泳馆。6月23日下午，由于丈夫太忙，陈丽只好自己带着5岁的儿子到健身房游泳，并在女更衣室给儿子换上衣服。随后，陈丽被投诉。

对于这个情况，陈丽有心理准备。她表示，自己知道并认可这家健身房游泳馆“3岁以上男童不能带入女更衣室”规定。但也是无奈之举，儿子还小，不具备独立更衣、存放等自理能力，而且更衣室内水多地滑也不放心。

此前，她也曾向工作人员求助，健身房方面表示，可以让健身教练把孩子带到男性更衣室，但儿子怎么也不愿意。因此将儿子带进女性更衣室更衣，实属无奈。

陈丽还坦言，当时在更衣室，儿子有点不自然，这事让母子俩和在场的女士都觉得尴尬。

健身房回应：建议父子或母女同行

事发后，该健身房会籍经理焕葵接受记者采访。他表示，他们是专业做健身的，游泳只是附带，只有父母是健身房的会员，孩子才能办游泳卡。而且为了避免出现尴尬情况，男童要办卡必须爸爸是会员，而女童办卡必须妈妈是会员。

记者采访时，不仅泳池更衣室门口的电子屏幕滚动显示关于“禁止带3岁以上孩子进入异性更衣室”提醒，广播也在不间断播报这则规定。

业内人士：儿童进入异性更衣室时有发生

据悉，根据记者走访、咨询发现，当地多家拥有游泳馆的连锁健身房均对带孩子进入异性更衣室有相关规定，年龄限制都在3岁，但有的健身房并没有将该规定明确公示出来。

一位健身房负责人表示，妈妈单独带儿子、爸爸单独带女儿游泳的情况不少见，也曾接到过顾客投诉，特别是女性对男童进入女更衣室很介意。所以，他们会根据顾客需要，让同性教练或工作人员带孩子进更衣室，帮其更衣、储物。但由于性格、自理能力等个体差异，有的孩子很抗拒。另一方面，很多家长不放心自家孩子被陌生人带离自己的视线。

是否可以设的儿童更衣区？

其实，除了更衣室，类似的尴尬也经常出现在公共卫生间。

针对这一情况，2017年杭州有了方便长辈带年幼的孩子使用的“第三卫生间”。那么，游泳场等是不是也能采用这个方法呢？

其实，早在2015年，上海虹口游泳学校就有了一间用帘子隔开的儿童更衣区。不分性别，先到先得，孩子可以在这里更衣、洗澡、上厕所，似乎是个不错的ideal~

对于此类事情，大家怎么看？

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