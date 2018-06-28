男子热衷捐精儿孙满天下 被政府说“不”

据英国《每日邮报》报道，一名美国男子在以色列和英格兰频繁捐精，如今已经拥有33个孩子，此外还有10来个孩子尚未出生。不过目前，以色列政府把他拉入了“黑名单”。

男子因频繁捐精声名大噪，被政府禁止继续捐精

这名男子名叫阿里•纳格尔(Ari Nagel)，现年42岁，来自美国纽约。他经常在以色列捐精，被媒体戏称为“精子终结者”。2017年12月，他在以色列一家诊所捐精时被告知，政府已经下令禁止使用他的精子。如果他继续捐精，可能会遭到逮捕。

根据以色列的法律规定，捐精者在捐精时应保持匿名。而纳格尔因为频繁捐精被大家所熟知，因此他的捐精行为已经违法。纳格尔对此表示：“以色列有一份禁止捐献精子的人员名单，而我是那份名单上唯一一人。”

捐精太多，难以同时抚养多名孩子

以色列卫生部表示，有几名女子去诊所点名要纳格尔的精子，但这种行为已经违法。不过，也有例外，相关文件规定只要捐献者和接受精子的女性签订协议愿意抚养孩子，捐精依旧可以进行。

纳格尔表示，他6个月前曾经和几名以色列女子达成过这样的协议，精子也被冷藏在以色列专门的精子储藏设备中，但现在以色列卫生部已禁止他这样做。以色列卫生部认为，纳格尔无法同时承担抚养这么多孩子的重任。

被要求支付孩子抚养费，男子依旧不改初衷

据了解，纳格尔除了在诊所直接捐精外，他还通过性交的方式“捐精”，而且是在以色列和英格兰两地都进行。到目前为止，他已经被五名妈妈起诉至法院，要求支付孩子的抚养费。对此纳格尔表示，“尽管如此，我依旧认为我做的是正确的，我要继续这样做下去。”

纳格尔经常会去探望他的孩子们和他们的父母，鼓励孩子们在一起玩耍，增进兄弟姐妹之间的情谊。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)