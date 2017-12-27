告诉孩子远离小人！如果江歌当初听了妈妈这句该有多好

一审判决终于出来了，陈世峰被日本法院判20年徒刑。虽然这不符合中国人“杀人偿命”的传统观念，但在日本已经是非常重的判决了。然而，江歌年轻的生命再也无法挽回，江歌妈妈能否从丧女的痛苦中走回来还未可知！如果有如果，江歌能听妈妈的话，远离小人能有多好，可惜没有如果。

01

江歌案审理的这些天，我们了解了很多以前不曾知道的事实。

原来，事发前，江歌和妈妈一直保持通话。她告诉妈妈那天傍晚时陈世峰到自己和刘鑫所住公寓找人的事。刘鑫通过微信让江歌赶走陈，江歌照做见到陈后质问他怎么知道自己住址，并让他走。

陈：“你凭什么要我走？”

江：“你在我家门口，我们为什么不能让你走。”

江歌还告诉妈妈，“刘鑫男朋友很小人。”

江妈妈：“宁可得罪君子，不要得罪小人。你要小心他打你。”

江：“你放心，在日本先打人要被抓的。”

江妈妈：“你怎么证明谁先打？”

江：“是哦。你放心，我不会和他打架的。”

虽然女儿这么说，江妈妈还是不放心，反复叮嘱女儿。江歌态度乐观，安抚妈妈自己不会动手，日本很安全，有事警察很快就会来的，让妈妈放心。

不料，电话挂断仅8分钟，江歌惨死于“小人”刀下。如果江歌能听妈妈的话就好了，悲剧可能就不会发生！

02

现实中，“小人”作恶的事还少吗？！仅今年就发生多起：

6月22日，高档小区蓝色钱江18楼一住户家燃起熊熊大火，一位年龄的宝妈和她3个可爱的孩子不幸丧生。而凶手竟然是家中保姆莫某。据男主人说，夫妻俩此前和莫某相处很好，事发前1个月刚借给保姆10万元买房。没想到，染有赌瘾的莫某见自己偷盗被抓将被辞退，竟然如此穷凶极恶，害了4条人命！

4月29日晚上，28岁的刘洁和未婚夫去医院看望生病的外婆。路上遇到一醉汉，后者因被碰到一下骂骂咧咧，两人气不过和醉汉理论。结果，醉汉突然抽刀行凶，刘洁终因抢救无效死亡，未婚夫被砍3刀，后被及时赶到的警察救下。

……

这些血淋淋的事实都告诉我们，一定要远离“小人”，千万不要得罪“小人”！

03

被疯狗咬了，怎么能咬回去？再说，你咬得过疯狗吗？

“小人”亦同理。不要试图和他们讲道理，没有任何作用，反而可能会受到伤害。他们负能量爆棚，戾气重，脾气火爆，做事不计后果。而且非常“自爱”，一旦自己忍无可忍，不会伤害自己，而是喜欢伤害别人来发泄消遣。谁碰上谁倒霉，大家一定要离得远远的。

切记别因为一时气愤或好心上前去，最后换来的轻则是背叛重则是生命的代价。更可怕的是，“小人”在作恶之后竟能连一丝愧疚和悔恨之情也没有，错从来都是别人的。

请一定要告诉孩子，任何时候都要远离那些偏激易怒的“小人”，切勿和他们理论。虽然有点怂，但安全第一，为了一时意气和毫无理智、人性的人讲道理坑的是自己，根本不值。

无论如何，还是相信这句“善恶终有报，天道好轮回。不信抬头看，苍天饶过谁”。希望作恶的“小人”得到严惩，愿不幸离世的人安息，活着的人坚强！

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