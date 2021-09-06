女生一定要看！保护自己的几个小tips

最近，有几条炸裂新闻，相信大家都看到了：

#大叔酒吧门口猥亵醉酒女生#

#男子马路上强行按倒女子猥亵#

#男子男扮女装混入女生宿舍猥亵女性#

同为女性，看到这样的新闻，不禁遍体生寒。尽管这个世界非常美好，但总有一些人作恶多端，女生保护好自己真的很重要。

今天就给大家分享几个实用的安全技能，教你做个“不好惹”的女战士：

最后，再来说两句“女生独自外住酒店安全”：

1.不要在有人有可能突然进你的门的情况下开门

有人在你开门就能进入的范围内站着，就不要开门。其实这个时候如果开门会很可怕，犯罪人直接在进门瞬间推你一把，关门就更加危险了。

2.遇到危险，全身趴在地上反而是好的防守

如果有人希望拖动你，尤其是强壮男性或柔弱女性，站起来拉拉扯扯是完全没有抵抗力。

最好的策略反而是躺下，然后左右打滚——在柔道比赛中，如果一个选手躺下，对方基本很难拿你怎么样——你可以试试看，躺地上抱住头左右打滚，别人很难对你做出重大伤害。

当然，如果跑得快，可以跑。如果跑不快不如就尽快争取时间。如果遭遇强暴等侵害，甚至可以你用排泄物把自己搞脏。

(这个时候倒下打滚反而不会被带走)

女孩子们，学习一下以上的技能，好好保护自己！

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