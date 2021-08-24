日本产妇因患新冠被拒收，在家生产婴儿身亡

据日本媒体报道，日本千叶县一名怀孕8个月的孕妇突然出血，因为得了新冠肺炎，无法找到接受医院，无奈之下只能选择在家生产。令人悲伤的是，由于早产，孩子出生后不久便离世了。

新冠孕妇在家分娩，婴儿夭折

据了解，这名孕妇现年30多岁，已经怀孕8个月了，因得了新冠肺炎在家休养。8月17日傍晚，这名孕妇突然出血，并出现了呼吸困难的症状。因为无法找到可以马上接收的医院，不得不在家分娩。宝宝出生后，因早产发生了心脏骤停，之后被紧急送往医院，可惜仍不幸离世。

此事曝光后，日本民众大为震惊。有网友心痛地表示：“这个妈妈已经怀孕8个月了，相信已经把婴儿床、宝宝的衣服都准备好了，这样的结局真的太让人心痛了”、“宝宝本应该被救活，结果因找不到医院而发生悲剧，太让人心碎了。”。“发生这样的事情，说明日本的医疗系统已经崩溃。”

新冠疫情持续在日本蔓延

据悉，得了新冠肺炎的孕妇在分娩时需要接受剖腹产手术，宝宝出生后也要接受隔离，但可以满足以上这些条件的医院非常少，此类事件被称为住院困难事件。

此事曝光后，千叶县知事熊谷俊人表示：“下面，我们要建立起产科相关医疗机构的信息网络，努力确保不再发生此类事件。”

如今，新冠病毒仍在日本持续扩散。8月19日，东京新增新冠肺炎确诊病例5534例，其中既有90多岁老人也有不满10岁的幼童。而当日日本有25156人感染新冠，创造了单日新增确诊人数的记录。各地医疗机构难以支撑，已经发生了多起患者居家休养期间死亡的事件。

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