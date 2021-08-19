只需学会一步，就能折出超惊艳的立体菠萝！

大暑天宅在家，小朋友是不是闷坏了？做手工是个很解压顺便打发时间的活动哦！今天教大家折叠菠萝，步骤很简单，但是要一直重复折叠，过程很考验耐心，也还挺解压的，折叠出来后是不是和真的菠萝很像？

材料准备：

黄色正方形彩纸60张，绿色正方形彩纸9张，尺寸7×7厘米；棒棒胶一根。

具体步骤：

1.先拿出一张黄色正方形彩纸对角线折叠后展开，然后压折成双层三角形。

2.注意上图2，三角形底边朝上，第一层三角形沿中线对折，翻过来同样的沿中线折叠，变成双层四边形。

3.步骤1、2相同的折叠方式折叠六个四边形。

4.两个四边形开口的方向相对，上层四边形左侧两个角向右侧的两个角里插合，然后翻折，如下图。

5.六个四边形都是相同的插合方式翻折到一起。

6.然后中心向外翻，效果如下图。

7.上图1手压着的位置像下图1的样子压折成菱形，其他五个也是相同的压折方式。这一组作为菠萝的顶端，再折叠一组，作为菠萝的底端。

8.步骤1、2相同折叠方式再折叠八个四边形。

9.也是和上面一样相同的插折方式，然后沿中心向外翻一圈。

10.再翻一圈，是不是很像菠萝肉，然后也是侧面压折出小菱形。相同的菠萝肉折叠六组。

11.黄色菠萝的部分一共是2+6组。

12.然后拿出一张绿色正方形彩纸，也是对角线折叠后展开，压折成双层三角形；然后三角形右侧1/3向上对折。

13.三角形左侧1/3向后对折，最上面的小三角中线对折。

14.步骤12、13折叠三个，上下插折到一起。

15.9张彩纸折叠三组。

16.菠萝所有的分体就做好了。

17.然后就是用棒棒胶把分体都粘合到一起，注意菱形之间插中缝。

18.菠萝粘好后按压一会儿粘贴更结实，同时也把侧面的小菱形压扁一些，使菠萝的整体更好看；最后把绿色叶子部分粘贴固定一下，一个立体的小菠萝就折叠好了。

可以给小朋友拿来玩，做一个小摆件也挺漂亮的吧～

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)