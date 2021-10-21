孩子想吃鸡，快试试这道零失败的鸡煲！

鸡肉是家常餐桌上最为常见的食材之一，烹饪方式更是多种多样，煎炒烹炸样样适合。有一个厨艺小白的入门鸡肉料理，那就是可乐鸡翅，相信没有人没有挑战过这道几乎零难度又好吃的菜，特别适合小朋友～只做鸡翅有点不太过瘾，这就给大家带来用整鸡来做的可乐鸡。不同部位的口感也不尽相同，用我的方法做出来的可乐鸡肉质鲜美细嫩，味道甜咸适中，非常值得一试哦～

材料：

主料：鸡1只。

配料：姜1块.蒜6瓣.小红辣椒1个。

调料：味极鲜酱油2勺.蚝油1勺.可乐350ml。

准备：

鸡处理干净.斩大块，姜蒜切片，小红辣椒切碎。

做法：

1.鸡冷水入锅飞水；

2.再放入几片姜，一起加热；

3.焯烫后的鸡捞出，洗去浮沫；

4.锅中加少许油，烧热后放入姜蒜片爆香；

5.放入鸡块，翻炒均匀；

6.倒入酱油；

7.再倒入蚝油，充分炒匀；

8.倒入可乐，在食材的2/3处，炖20分钟，大火收汁；

9.出锅，撒辣椒粒；

10.咸香浓郁，很下饭哦。

心得分享：

1.飞水时放入姜片，可以去腥；

2.广东人喜欢吃鸡煲，无鸡不成席，中秋佳节，餐桌上更不能少了鸡。

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