孩子想吃鸡，快试试这道零失败的鸡煲！
发布于2021-10-21 10:08:57 标签：3-6岁, 护理, 育儿知识, 饮食营养 作者：刘瑞祥
鸡肉是家常餐桌上最为常见的食材之一，烹饪方式更是多种多样，煎炒烹炸样样适合。有一个厨艺小白的入门鸡肉料理，那就是可乐鸡翅，相信没有人没有挑战过这道几乎零难度又好吃的菜，特别适合小朋友～只做鸡翅有点不太过瘾，这就给大家带来用整鸡来做的可乐鸡。不同部位的口感也不尽相同，用我的方法做出来的可乐鸡肉质鲜美细嫩，味道甜咸适中，非常值得一试哦～
材料：
主料：鸡1只。
配料：姜1块.蒜6瓣.小红辣椒1个。
调料：味极鲜酱油2勺.蚝油1勺.可乐350ml。
准备：
鸡处理干净.斩大块，姜蒜切片，小红辣椒切碎。
做法：
1.鸡冷水入锅飞水；
2.再放入几片姜，一起加热；
3.焯烫后的鸡捞出，洗去浮沫；
4.锅中加少许油，烧热后放入姜蒜片爆香；
5.放入鸡块，翻炒均匀；
6.倒入酱油；
7.再倒入蚝油，充分炒匀；
8.倒入可乐，在食材的2/3处，炖20分钟，大火收汁；
9.出锅，撒辣椒粒；
10.咸香浓郁，很下饭哦。
心得分享：
1.飞水时放入姜片，可以去腥；
2.广东人喜欢吃鸡煲，无鸡不成席，中秋佳节，餐桌上更不能少了鸡。
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