木耳青瓜炒蛋味道不差，营养大升级！
发布于2021-10-22 10:05:23 标签：3-6岁, 护理, 育儿知识, 饮食营养 作者：刘瑞祥
青瓜入热菜，我竟然发现这样吃也不错，家人说，吃出了“小时候”的味道。除了青瓜，还搭配了木耳和鸡蛋，鸡蛋营养丰富，每天餐桌上都必不可少，吃法也多样，基本怎么做都好吃，不会翻车。木耳是很适合秋天的食材，滋阴润燥，秋天里多吃点木耳，益处多多。这样搭配之后，会发现青瓜和鸡蛋在一起，会散发出一种特别的清香，清爽又不失口感，确实很讨人喜欢。
简单的搭配，简单的做法，正是胜在足够简单，在忙碌的日子里，既然不喜欢大动干戈，就可以试试这道省时省力的家常小菜，新鲜的食材加上简单的做法，味道不差，负担却小，营养也大大升级，可以多下两碗饭呢。这样的味道，这样的生活，简单而美好，祝大家周末快乐！
材料：
主料：木耳少许.鸡蛋2个.青瓜1条。
配料：姜2片。
调料：轻盐酱油1大勺.盐少许。
准备：
木耳泡发，青瓜去皮切片，姜切丝。
做法：
1.鸡蛋打入碗中，加少许盐；
2.充分搅打均匀；
3.锅中加油，烧热后倒入蛋液；
4.迅速划散，盛出待用；
5.锅中再加少许油，烧热后放入姜丝爆香；
6.倒入木耳；
7.加1大勺轻盐酱油；
8.不停翻炒至木耳变软，倒入青瓜片；
9.再放入鸡蛋，翻炒均匀后出锅。
心得分享：
1.炒蛋时油要热一些，再倒入蛋液；
2.木耳可以润秋燥，很适合这个季节吃哦～
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