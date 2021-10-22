木耳青瓜炒蛋味道不差，营养大升级！

青瓜入热菜，我竟然发现这样吃也不错，家人说，吃出了“小时候”的味道。除了青瓜，还搭配了木耳和鸡蛋，鸡蛋营养丰富，每天餐桌上都必不可少，吃法也多样，基本怎么做都好吃，不会翻车。木耳是很适合秋天的食材，滋阴润燥，秋天里多吃点木耳，益处多多。这样搭配之后，会发现青瓜和鸡蛋在一起，会散发出一种特别的清香，清爽又不失口感，确实很讨人喜欢。

简单的搭配，简单的做法，正是胜在足够简单，在忙碌的日子里，既然不喜欢大动干戈，就可以试试这道省时省力的家常小菜，新鲜的食材加上简单的做法，味道不差，负担却小，营养也大大升级，可以多下两碗饭呢。这样的味道，这样的生活，简单而美好，祝大家周末快乐！

材料：

主料：木耳少许.鸡蛋2个.青瓜1条。

配料：姜2片。

调料：轻盐酱油1大勺.盐少许。

准备：

木耳泡发，青瓜去皮切片，姜切丝。

做法：

1.鸡蛋打入碗中，加少许盐；

2.充分搅打均匀；

3.锅中加油，烧热后倒入蛋液；

4.迅速划散，盛出待用；

5.锅中再加少许油，烧热后放入姜丝爆香；

6.倒入木耳；

7.加1大勺轻盐酱油；

8.不停翻炒至木耳变软，倒入青瓜片；

9.再放入鸡蛋，翻炒均匀后出锅。

心得分享：

1.炒蛋时油要热一些，再倒入蛋液；

2.木耳可以润秋燥，很适合这个季节吃哦～

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