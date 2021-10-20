北极虾甜面酱炒饭，让一碗剩饭变抢手货！

刚出锅的大米饭，软软糯糯，Q弹饱满，不配什么菜都好吃。可是一旦米饭过了夜，就失去了这样的口感和味道，变得干硬且缺乏弹性，人人都有点嫌弃。其实，改造剩米饭并不难，改造的方法也有很多：或蒸、或煮、或炒、或烤…不论哪种方法，精髓都可以归结为两点：恢复它的口感，增加它的味道。只要将这两点做到完美，剩米饭一定可以轻松变成美味。

这次直接用甜面酱来炒了，配的是北极虾的虾仁、鸡蛋、咸蛋黄和麻辣花生，咸蛋黄和甜面酱的加入，给这碗炒饭增加了更浓郁的味道。很爱这种家常的吃法，浓浓的家味道，而且如此料理一碗剩饭的心情，也会变得精致许多。

材料：

主料：剩米饭1碗、北极虾15个。

配料：鸡蛋1个、咸蛋黄1个、麻辣花生少许、葱花少许。

调料：甜面酱1小勺。

准备：

北极虾去头去壳，麻辣花生切碎，咸蛋黄切碎。

做法：

1.鸡蛋打散，倒入剩米饭；

2.充分拌匀，让每一粒米都被蛋液包裹，静置5分钟；

3.锅中加适量油，加热后放入咸蛋黄；

4.轻轻划散，炒至咸蛋黄变色；

5.倒入处理好的剩米饭，翻炒至蛋液稍稍凝固；

6.加入1小勺甜面酱，炒匀；

7.放入北极虾；

8.再放入麻辣花生，充分炒匀；

9.最后撒入葱花，炒匀出锅。

心得分享：

1.剩米饭用蛋液浸泡后，稍稍静置，使蛋液渗透入米饭；

2.稍稍加工，剩米饭就大变身了，变废为宝～

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)