新东方转型培训父母？真相是……

教培行业的老大哥新东方又一次被送上热搜，起因是网传新东方要转型培训父母。

话题一出，家长们激动了！

80、90后：我们太难了！

新东方为什么要转型？

这还得从“双减”政策说起。

今年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业和校外培训负担的意见》， 简称为“双减”。

其中，有几点很关键：

各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。

学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作……外资不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体等方式控股或参股学科类培训机构。

校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。

一条一条再一条，几乎是“封杀” 了校外培训机构。

国家之所以盯上培训机构，也是因为他们的存在和大肆宣传，鼓动得家长们鸡娃之风日盛，加重了孩子的负担。简而言之，就是不允许鸡娃了！

如此一来，各大培训机构纷纷另谋出路，裁员的裁员，转型的转型。今天这个机构“人去楼空”了，明天那个机构转型搞素质教育了。

没想到，新东方另辟蹊径：不让鸡娃，咱就鸡家长！

不过，“鸡家长”，并不是大家猜想的先把知识教授给家长，再由家长去辅导孩子。而是致力于家庭教育，教父母科学育儿。

新东方回应如下：

8月初成立了北京新东方素质教育成长中心。其中，优质父母智慧馆主要为家长提供各类家庭教育的讲座和课程，帮助父母掌握科学的育儿方法。

图片来源：北京新东方素质成长中心官微

其中，新东方优质父母智慧馆将为各位家长提供包括家庭教育、育儿方法、多商管理、时间分配、高效学习等多维度的知识性内容。

据最新报道，为防止误解，新东方优质父母智慧馆更名为家庭教育智慧馆。

唐唐妈忽然想起前不久的一个话题：家长要持证上岗了，还要修学分！

这是不是代表以后父母上课，将是大势所趋？嗯~有点方~

无论是优质父母，还是家庭教育，其对象都是父母，需要父母进一步付出时间和精力。不过细想想，也是为了构建更好的家庭。说到底，家庭教育才是基础。

那网友对于新东方为父母开设的课程，有啥看法呢？

1.表示支持，有些家长确实该去培训。

2.“合着又是我们！”

3.想起了浙江的父母持证上岗

4.有钱有闲的人不需要，没钱的父母没时间没心思

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)